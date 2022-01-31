Кровавая стрельба в Днепре: семье погибшей женщины выделили помощь

Мэр Борис Филатов рассказал, что вскоре также опубликуют реквизиты, по которым можно будет сбросить деньги

Семья погибшей Веры Лебединец будет получать помощь от городского совета Днепра. Фото: коллаж "Сегодня"

Семье погибшей Веры Лебединец, которая была убита в воинской части в Днепре, выделили огромную помощь. Кроме того, женщину посмертно наградили городским почетным знаком "Защитнику Отчизны".

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов на своей странице в Facebook.

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Как рассказал Филатов, семье героически погибшей Веры Лебединец будет выделена единоразовая материальная помощь в размере 250 000 гривен из целевого фонда мэра.

Дочери Веры, Кире Лебединец, будет установлена ежемесячная выплата от городского совета до достижения ей совершеннолетия.

Также Кире Лебединец будет отчисляться часть заработной платы городского головы по его личному заявлению.

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Кроме того, город предоставит помощь в ежегодном оздоровлении, а матери Веры Лебединец, работающей в системе городского образования, будет повышена в два раза заработная плата.

"Вера Лебединец награждена городским почетным знаком "Защитнику Отчизны" (посмертно). Семье будет произведен ремонт в доме, где они проживают за счет частных пожертвователей и народных депутатов ВР, пожелавших остаться неизвестными", – сообщил городской голова Днепра.

Филатов добавил, что вскоре также опубликуют реквизиты, по которым можно будет сбросить помощь для семьи погибшей Веры.

"Настоятельно рекомендую командованию Нацгвардии не забыть "случайно" семью Веры, погибшей по вине ваших подчиненных, при начислении материальной помощи. Иначе буду выступать публично. Своих не бросаем", – подытожил мэр.

Что известно о трагедии