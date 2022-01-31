Кровавая стрельба в Днепре: семье погибшей женщины выделили помощь

Семье погибшей Веры Лебединец, которая была убита в воинской части в Днепре, выделили огромную помощь. Кроме того, женщину посмертно наградили городским почетным знаком "Защитнику Отчизны".
Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов на своей странице в Facebook.
Подробности
Как рассказал Филатов, семье героически погибшей Веры Лебединец будет выделена единоразовая материальная помощь в размере 250 000 гривен из целевого фонда мэра.
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Дочери Веры, Кире Лебединец, будет установлена ежемесячная выплата от городского совета до достижения ей совершеннолетия.
Также Кире Лебединец будет отчисляться часть заработной платы городского головы по его личному заявлению.
Кроме того, город предоставит помощь в ежегодном оздоровлении, а матери Веры Лебединец, работающей в системе городского образования, будет повышена в два раза заработная плата.
"Вера Лебединец награждена городским почетным знаком "Защитнику Отчизны" (посмертно). Семье будет произведен ремонт в доме, где они проживают за счет частных пожертвователей и народных депутатов ВР, пожелавших остаться неизвестными", – сообщил городской голова Днепра.
Филатов добавил, что вскоре также опубликуют реквизиты, по которым можно будет сбросить помощь для семьи погибшей Веры.
"Настоятельно рекомендую командованию Нацгвардии не забыть "случайно" семью Веры, погибшей по вине ваших подчиненных, при начислении материальной помощи. Иначе буду выступать публично. Своих не бросаем", – подытожил мэр.
Что известно о трагедии
- Инцидент произошел около 4:00 утра 27 января. Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему, а затем открыл стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата.
- Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и "скорую". Злоумышленник сбежал, но его задержали копы.
- На месте происшествия погибли пять человек, еще пять – ранены.
- Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 года рождения. По данным силовиков, парень родом из Одесской области.
- Как стало известно "Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша".
- После задержания Артемий рассказал, как убивал сослуживцев. Одной женщине он выстрелил в голову, потому что та не давала ему ключи от дверей.
- Национальная гвардия Украины возьмет на себя захоронение погибших в Днепре гвардейцев, а также выделит денежную помощь раненым и выплатит по 1,8 млн грн семьям убитых.
- Вскоре после трагедии военные начали открыто рассказывать об ужасах во время службы в этой части. По словам одного из них, командиры доводили срочников до самоубийства, затем скрывали факты и даже получали повышение.
- В Днепре избрали меру пресечения Артемию Рябчуку. Ему назначили 60 суток ареста, до 27 марта, без возможности внесения залога. Подозреваемый будет содержаться в СИЗО.
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