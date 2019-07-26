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Массовое отравление в Днепре: на больничных койках уже 24 человека

26 июля, 08:25

В настоящее время проводится комплекс противоэпидемических мероприятий

В течение 20-24 июля в больницы Днепра с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция были госпитализированы 24 работника одного из предприятий, которые употребляли пищу, которая предоставляла ООО "Миропласт". Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. 

"По состоянию на 26 июля в лечебных учреждениях Днепропетровской области с диагнозом острая кишечная инфекция остаются госпитализированными 24 работника ООО "Миропласт", – говорится в сообщении.

Добавляется, что в настоящее время проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Напомним, ранее мы писали о 17 пострадавших от пищевого отравления в Днепре.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в больницу города Дубно в Ровенской области с диагнозом "пищевое отравление" были госпитализированы 10 человек, в том числе трое детей, после посещения заведения общепита на фестивале "Тарас Бульба". 

Кроме того, в Ровенской области с отравлением после свадьбы в больнице остаются 14 человек, из которых один ребенок. 

Также мы писали о том, как после празднования свадьбы в одном из кафе города Мизоч в Ровенской области отравились 64 человека, в том числе и 14 детей. 

Кроме того, недавно в Луцке после посещения пиццерии "Феличита" в больницу попали 10 человек. Медики диагностировали пострадавшим острый гастроэнтероколит.

Ранее мы сообщали, что в Николаевской области в детском лагере "Салют" в селе Коблево, детей госпитализировали с подозрением на кишечную инфекцию.


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Тег Днепр, отравление, госпиталь, пострадавшие, пищевое отравление

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