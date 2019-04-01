Не поделили землю: мужчина застрелил соседа в Днепропетровской области

Между соседями возник конфликт из-за распределения границы между домовладениями

Не поделили землю: мужчина застрелил соседа в Днепропетровской области 2019-04-01T15:40:56+03:00 Днепр Между соседями возник конфликт из-за распределения границы между домовладениями

Правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в убийстве соседа. Преступление произошло утром 30 марта в одном из домовладений по ул. Лиманской в г. Павлоград Днепропетровской области. В 8:10 в полицию обратилась женщина и сообщила, что сосед из охотничьего оружия застрелил ее мужа.

Полицейские выехали на место преступления и выяснили, что между соседями возник конфликт из-за распределения границы между домовладениями. Один из мужчин пошел к дому, взял ружье и выстрелил в сторону своего оппонента.

От полученного ранения мужчина скончался на месте. По данному факту открыто уголовное производство по ст.115 Украины (умышленное убийство).

Напомним, под Киевом пьяный мужчина случайно застрелил соседа. Житель Яготина выстрелил в дом 60-летнего мужчины.

Также сообщалось, что в Тернопольской области пьяный застрелил товарища из охотничьего ружья. Подозреваемого нашли недалеко от тела погибшего.

Ранее в Киеве на Борщаговке произошел смертельный инцидент. Так, 4 марта поздно вечером на улице Маршала Бирюзова, 19, молодой парень во время конфликта на улице убил своего соседа. 65-летний мужчина скончался на месте от удара головой об землю.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Не поделили землю: мужчина застрелил соседа в Днепропетровской области". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.