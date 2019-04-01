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Не поделили землю: мужчина застрелил соседа в Днепропетровской области

Сегодня, 15:40

Между соседями возник конфликт из-за распределения границы между домовладениями

Не поделили землю: мужчина застрелил соседа в Днепропетровской области Днепр Между соседями возник конфликт из-за распределения границы между домовладениями

Правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в убийстве соседа. Преступление произошло утром 30 марта в одном из домовладений по ул. Лиманской в г. Павлоград Днепропетровской области. В 8:10 в полицию обратилась женщина и сообщила, что сосед из охотничьего оружия застрелил ее мужа.

Полицейские выехали на место преступления и выяснили, что между соседями возник конфликт из-за распределения границы между домовладениями. Один из мужчин пошел к дому, взял ружье и выстрелил в сторону своего оппонента.

От полученного ранения мужчина скончался на месте. По данному факту открыто уголовное производство по ст.115 Украины (умышленное убийство).

Напомним, под Киевом пьяный мужчина случайно застрелил соседа. Житель Яготина выстрелил в дом 60-летнего мужчины.

Также сообщалось, что в Тернопольской области пьяный застрелил товарища из охотничьего ружья. Подозреваемого нашли недалеко от тела погибшего.

Ранее в Киеве на Борщаговке произошел смертельный инцидент. Так, 4 марта поздно вечером на улице Маршала Бирюзова, 19, молодой парень во время конфликта на улице убил своего соседа. 65-летний мужчина скончался на месте от удара головой об землю.

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Тег убийство, застрелил, сосед, ружье

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