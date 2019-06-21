Подожгли кофейню с посетителями: в Днепре судят двух преступников

Мужчины бросили в заведение бутылку с зажигательной смесью

Суд принял решение. Фото: Pixabay

В Днепре судят двух мужчин, которые в феврале этого года подожгли одну из городских кофеен. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры в Днепропетровской области.

Инцидент произошел еще в начале февраля на Соборной площади города. Как выяснилось, 30-летний мужчина договорился со своим 25-летним приятелем о поджоге заведения. В качестве горючей смеси преступники использовали нефтяное масло. Они ворвались в заведение, в котором отдыхали люди, и бросили внутрь бутылку с зажигательной смесью.

В результате пожара легкие телесные повреждения получили два человека, а самой кофейне был нанесен ущерб в 80 тысяч гривен.

"Днепропетровской местной прокуратурой №2 утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении двух граждан за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 УК Украины ("Умышленное повреждение чужого имущества путем поджога, совершенное группой лиц" и "Законченное покушение на умышленное убийство")", — рассказали в пресс-службе прокуратуры области.

Продолжаются судебные разбирательства.

Напомним, недавно в Днепре трое неизвестных разбили витрину в магазине дорогой одежды и бросили внутрь горючую смесь. Также мы сообщали, что в Днепре ночью сгорела иномарка. Очевидцы считают, что причиной случившегося стал поджог.

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