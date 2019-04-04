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Поезд "Кривой Рог — Москва" насмерть сбил 26-летнего мужчину

Сегодня, 14:49

Мужчина шел по рельсам в наушниках

Поезд "Кривой Рог — Москва" насмерть сбил 26-летнего мужчину Днепр Мужчина шел по рельсам в наушниках

4 апреля, около 10:20, на железнодорожной станции (193-й километр) поезд "Кривой Рог — Москва" сбил 26-летнего мужчину. Пешеход скончался на месте. Очевидцы вызвали полицию. Об этом сообщает "Информатор" с места события.

Поезд направлялся к станции "Днепр — Главный". 26-летний мужчина ромской национальности шел по рельсам в наушниках. На станции стояла тетя умершего, она пыталась подать родственнику сигнал. Машинист также оповещал пешехода о приближении состава, однако это не возымело эффекта — и поезд наехал на невнимательного мужчину.

На место прибыли следственно-оперативная группа и бригада скорой помощи. Медики констатировали смерть мужчины. Родственники умершего сообщили, что его дома ждут трое детей.

Напомним, в Харьковской области поезд насмерть сбил женщину. От полученных травм 81-летняя женщина скончалась на месте.

Ранее Харьковской области под колесами пригородного электропоезда сообщение Лозовая – Харьков погибла женщина. Также сообщалось, что пассажирский поезд сообщением Киев – Львов насмерть сбил 22-летнего парня, который уснул на рельсах

Кроме того, мы писали о том, что на протяжении 2018 года на железных дорогах Украины погибли 338 человек, в том числе семеро детей.

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Тег поезд, наезд, под поезд

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