В Днепре прощаются с погибшими во время стрельбы на "Южмаше": видео (обновляется)

В результате трагедии погибли четыре военнослужащие Национальной гвардии и гражданская девушка

В Днепре прощаются с погибшими во время страшной стрельбы. Фото: коллаж "Сегодня"

В субботу, 29 января, в Днепре началось прощание с погибшими во время жуткой стрельбы. В страшной бойне расстреляли пять человек.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Утром, 29 января, тела погибших в результате стрельбы занесли в помещение дворца культуры. Именно здесь состоится прощание с расстрелянными.

Попрощаться с погибшими пришло много людей.

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В Днепре прощаются с погибшими во время стрельбы. Фото: Всеволод Прокофьев, "Сегодня"

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Во дворце культуры наступила минута молчания в честь погибших.

Коротко о трагедии

Инцидент произошел около 4:00 утра 27 января. Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему, а затем открыл стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата.

Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и "скорую". Злоумышленник сбежал, но его уже задержали копы.

На месте происшествия погибли пять человек, еще пять – ранены.

Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 года рождения. По данным силовиков, парень родом из Одесской области.

Как стало известно "Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша".

"Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша". После задержания Артемий рассказал, как убивал сослуживцев . Одной женщине он выстрелил в голову, потому что та не давала ему ключи от дверей.

. Одной женщине он выстрелил в голову, потому что та не давала ему ключи от дверей. Национальная гвардия Украины возьмет на себя захоронение погибших в Днепре гвардейцев, а также выделит денежную помощь раненым и выплатит по 1,8 млн грн семьям убитых.

Вскоре после трагедии военные начали открыто рассказывать об ужасах во время службы в этой части. По словам одного из них, командиры доводили срочников до самоубийства , затем скрывали факты и даже получали повышение.

, затем скрывали факты и даже получали повышение. В Днепре избрали меру пресечения Артемию Рябчуку. Ему назначили 60 суток ареста, до 27 марта, без возможности внесения залога. Подозреваемый будет содержаться в СИЗО.

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