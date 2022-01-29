В Днепре прощаются с погибшими во время стрельбы на "Южмаше": видео (обновляется)

В субботу, 29 января, в Днепре началось прощание с погибшими во время жуткой стрельбы. В страшной бойне расстреляли пять человек.
Об этом сообщает "Сегодня".
Все подробности
Утром, 29 января, тела погибших в результате стрельбы занесли в помещение дворца культуры. Именно здесь состоится прощание с расстрелянными.
Далее по теме
Попрощаться с погибшими пришло много людей.
В Днепре прощаются с погибшими во время стрельбы. Фото: Всеволод Прокофьев, "Сегодня"
Во дворце культуры наступила минута молчания в честь погибших.
Коротко о трагедии
- Инцидент произошел около 4:00 утра 27 января. Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему, а затем открыл стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата.
- Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и "скорую". Злоумышленник сбежал, но его уже задержали копы.
- На месте происшествия погибли пять человек, еще пять – ранены.
- Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 года рождения. По данным силовиков, парень родом из Одесской области.
- Как стало известно "Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша".
- После задержания Артемий рассказал, как убивал сослуживцев. Одной женщине он выстрелил в голову, потому что та не давала ему ключи от дверей.
- Национальная гвардия Украины возьмет на себя захоронение погибших в Днепре гвардейцев, а также выделит денежную помощь раненым и выплатит по 1,8 млн грн семьям убитых.
- Вскоре после трагедии военные начали открыто рассказывать об ужасах во время службы в этой части. По словам одного из них, командиры доводили срочников до самоубийства, затем скрывали факты и даже получали повышение.
- В Днепре избрали меру пресечения Артемию Рябчуку. Ему назначили 60 суток ареста, до 27 марта, без возможности внесения залога. Подозреваемый будет содержаться в СИЗО.