Боевики "ДНР" требуют заседания ТКГ

Боевики так называемой Донецкой народной республики выдвинули требование провести заседание Трехсторонней контактной группы в 12:00 9 сентября для обсуждения ситуации вокруг поселка Шумы под Горловкой (Донецкая область). Об этом сообщили "Новости Донбасса" со ссылкой на телеграм-канал "МИД ДНР".



Ранее "глава ДНР" Денис Пушилин заявлял, что позиции Вооруженных сил Украины в районе Шумов будут обстреляны после 10:00 9 сентября, если украинская сторона не ликвидирует "нарушения".



Боевики по-прежнему утверждают, что украинская армия нарушает условия перемирия в районе Шумов и что они несколько раз обращались в СММ ОБСЕ с призывом провести мониторинг украинских позиций в районе поселка.



"Вчера мы направили дополнительные материалы, подтверждающие факт проведения украинской стороной после 22 июля 2020 года работ по созданию новых траншей в районе населенного пункта Шумы. Однако, до настоящего времени представители данной международной организации не учли направленные нами данные, ссылаясь при этом на сведения из своих отчетов", – заявили в "ДНР".

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Напомним, главарь "Донецкой народной республики" Денис Пушилин заявил 5 сентября, что отдал приказ уничтожить инженерные сооружения Вооруженных сил Украины у линии соприкосновения на Донбассе, поскольку украинская сторона якобы проигнорировала требование о предоставлении акта по устранению вновь возведенных траншей и других инженерных сооружений до 3 сентября. Он также призвал ВСУ отвести военных из этого района с 8:00 7 сентября.

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6 сентября стало известно, что боевики ударили по украинским позициям прицельным огнем. А в утренней сводке 7 сентября появилась информация о гибели военного из-за обстрелов.

Видео: "Украина 24"

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