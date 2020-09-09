Українська
$ 27,8
32,8
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

Боевики "ДНР" требуют заседания ТКГ

9 сентября, 03:39

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Обещанный на 9 сентября обстрел украинских позиций переносится

Боевики так называемой Донецкой народной республики выдвинули требование провести заседание Трехсторонней контактной группы в 12:00 9 сентября для обсуждения ситуации вокруг поселка Шумы под Горловкой (Донецкая область). Об этом сообщили "Новости Донбасса" со ссылкой на телеграм-канал "МИД ДНР".

Ранее "глава ДНР" Денис Пушилин заявлял, что позиции Вооруженных сил Украины в районе Шумов будут обстреляны после 10:00 9 сентября, если украинская сторона не ликвидирует "нарушения".

Боевики по-прежнему утверждают, что украинская армия нарушает условия перемирия в районе Шумов и что они несколько раз обращались в СММ ОБСЕ с призывом провести мониторинг украинских позиций в районе поселка.

"Вчера мы направили дополнительные материалы, подтверждающие факт проведения украинской стороной после 22 июля 2020 года работ по созданию новых траншей в районе населенного пункта Шумы. Однако, до настоящего времени представители данной международной организации не учли направленные нами данные, ссылаясь при этом на сведения из своих отчетов", – заявили в "ДНР".

Реклама

Напомним, главарь "Донецкой народной республики" Денис Пушилин заявил 5 сентября, что отдал приказ уничтожить инженерные сооружения Вооруженных сил Украины у линии соприкосновения на Донбассе, поскольку украинская сторона якобы проигнорировала требование о предоставлении акта по устранению вновь возведенных траншей и других инженерных сооружений до 3 сентября. Он также призвал ВСУ отвести военных из этого района с 8:00 7 сентября.

В тренде
В Умань приедут тысячи хасидов: что приготовили власти

6 сентября стало известно, что боевики ударили по украинским позициям прицельным огнем. А в утренней сводке 7 сентября появилась информация о гибели военного из-за обстрелов.

Видео: "Украина 24"

Все подробности в спецтеме Донбасс. Обострение

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Донбасс боевики обстрелы ТКГ
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Кравчук указал, кто стоял за назначением Фокина
Кравчук указал, кто стоял за назначением ФокинаПолитика
Дипломат объяснил, может ли Украина выйти из Минских договоренностей
Дипломат объяснил, может ли Украина выйти из Минских договоренностейПолитика
Прекращение огня не будет бессрочным: эксперт назвал ловушку России для Украины
Прекращение огня не будет бессрочным: эксперт назвал ловушку России для УкраиныУкраина
Украина созывает срочное заседание ТКГ в воскресенье из-за угроз Пушилина
Украина созывает срочное заседание ТКГ в воскресенье из-за угроз ПушилинаПолитика
Леонид Кравчук рассказал о провокациях на заседании ТКГ
Леонид Кравчук рассказал о провокациях на заседании ТКГДонбасс
Новый ультиматум россиян по Донбассу: манипуляция или блокирование переговоров
Новый ультиматум россиян по Донбассу: манипуляция или блокирование переговоровПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять