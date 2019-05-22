Боевики дважды атаковали ВСУ на Донбассе: ранен солдат
С утра позиции украинских военных были атакованы под Марьинкой и Попасной
После пяти обстрелов накануне к вечеру 22 мая ситуация на Донбассе оставалась относительно спокойной – оккупанты лишь дважды нарушили режим прекращения огня, но в результате этого был ранен один боец ВСУ.
Как сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил, позиции украинских войск попали под обстрелы из автоматических станковых гранатометов под Марьинкой, а также из гранатометов различных систем под Попасной.
"На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", – отметили в ООС.
Напомним, сегодня стали известны подробности ранения на фронте трех украинских бойцов. Ими оказались солдат Богдан Ворона, а также старшие солдаты Александр Беспалов и Александр Поян – они получили травмы, отражая наступление врага на позиции ВСУ. За проявленные мужество и отвагу их представят к наградам.
Мы также писали, что 20 мая в зоне проведения ООС на Донбассе зафиксировали 10 обстрелов украинских позиций оккупантами, в том числе четыре раза – с использованием запрещенных Минскими соглашениями вооружений.
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