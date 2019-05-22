Сделать стартовой
26,11
29,14
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

Боевики дважды атаковали ВСУ на Донбассе: ранен солдат

22 мая, 19:26

С утра позиции украинских военных были атакованы под Марьинкой и Попасной

Фото: AFP

После пяти обстрелов накануне к вечеру 22 мая ситуация на Донбассе оставалась относительно спокойной – оккупанты лишь дважды нарушили режим прекращения огня, но в результате этого был ранен один боец ВСУ.

Как сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил, позиции украинских войск попали под обстрелы из автоматических станковых гранатометов под Марьинкой, а также из гранатометов различных систем под Попасной.

"На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", – отметили в ООС.

Напомним, сегодня стали известны подробности ранения на фронте трех украинских бойцов. Ими оказались солдат Богдан Ворона, а также старшие солдаты Александр Беспалов и Александр Поян – они получили травмы, отражая наступление врага на позиции ВСУ. За проявленные мужество и отвагу их представят к наградам.

Мы также писали, что 20 мая в зоне проведения ООС на Донбассе зафиксировали 10 обстрелов украинских позиций оккупантами, в том числе четыре раза – с использованием запрещенных Минскими соглашениями вооружений.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Донбасс, ВСУ, марьинка, попасная, война на донбассе, потери ВСУ

Вы сейчас просматриваете новость " Боевики дважды атаковали ВСУ на Донбассе: ранен солдат". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пленение восьми украинских бойцов на Донбассе: СМИ сообщили подробности

Сегодня, 15:47

По данным журналистов, бойцы ВСУ ехали для проверки в одно из подразделений и ошиблись с маршрутом

На Донбассе уничтожен российский комбат

Вчера, 14:44

Офицер ликвидирован "быстро, изящно, ювелирно"

Обстрелял приближающегося врага: подробности ранения солдата под Водяным

Вчера, 18:24

За проявленные мужество и отвагу солдат Андрей Скосарев будет представлен к награде

На Донбассе за день под огнем оккупантов один боец ВСУ погиб, еще один ранен

16 мая, 18:58

Оккупанты устроили шесть обстрелов, в том числе из запрещенных Минском вооружений

ВСУ выследили грузовик боевиков и ударили по нему: появилось видео

17 мая, 09:21

Теперь противник сидит и "пухнет" без еды, воды и боеприпасов, которые регулярно подвозились

На Донбассе "бригаду-200" пополнили наемник из РФ и предатель Украины (фото)

17 мая, 17:48

Россиянин воевал на востоке Украины против сил ВСУ в известном бандформировании "Спарта"

Самые красивые бегуньи из Instagram: обаятельная чемпионка

Поклонников Меган Маркл удивило количество слуг в доме

Эксперты рассказали об удивительных свойствах рыбьего жира

Обнародован продукт, резко повышающий риск развития рака

BMW и INTEL привлек к партнерству сингапурский блокчейн-стартап

Самые красивые спортсменки мира: итальянская версия

Видео дня. Игрок команды Сергея Реброва забил с центра поля

Медреформа в Украине: Что успели сделать и что еще впереди

Песок в почках: причины

Не Monero и не ZCash: названа главная криптовалюта-мошенница

Переносной мини-кондиционер с низким уровнем шума за 590 грн

Как вырастить голубику и заработать? Выведен новый сорт XXL

Невыгодная привычка: курильщикам придется платить за сигареты больше 100 грн

Сегодня, 07:38

В июле ставку акциза на табачные изделия поднимут второй раз за год

В гостях у президента: что происходит в доме, где зарегистрирован Зеленский

Сегодня, 07:19

Долгов у Зеленского нет, а соседи устроят праздник в честь инаугурации и просят ремонта

Что не попало в телекартинку: репортаж с инаугурации президента Зеленского

Вчера, 07:51

"Речь – трогательная. Настроение – обнадеживающее"

"Люди Порошенко" в "команде Зеленского", или Тонкости президентских назначений

20 мая, 07:51

Устройство государственной власти не предполагает одномоментный "сброс настроек". Зеленскому придется работать с чиновниками, назначенными Порошенко

Сколько длится горе, вызванное смертью близкого человека

Ирина Безрукова: да и кто его не хочет, этого счастья

Как восстановить печень
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь