Сделать стартовой
26,19
29,84
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

Два предателя Украины и наемник из РФ: в ВСУ показали уничтоженных боевиков

25 июня, 10:47

Ликвидированы "Псих" из России, "Пират" из Антрацита, а еще одного боевика "скосила" болезнь

Фото: Минобороны РФ

На Донбассе боевики продолжают нести потери. На этот раз стало известно о пополнении бесславной "бригады-200" (уничтоженные боевики и наемники) двумя предателями Украины и одним россиянином. Об этом сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

По его словам, 23 июня был ликвидирован российский наемник Роман Андрияш с позывным "Псих" из города Майкоп, что на юге России.

Также только сейчас стало известно о смерти еще двух предателей Украины в мае. 17 числа прошлого месяца был уничтожен Петр Плаксий из Новоазовска.

А 25 мая умер боевик Игорь Колесниченко с позывным "Пират" из Антрацита. Его "скосила" болезнь.

А тем временем на фронте становится все горячее. Противник увеличивает количество обстрелов, не стесняясь пускать в ход тяжелую артиллерию. Штаб Объединенных сил сообщал, что 24 июня вооруженные формирования Российской Федерации 44 раза нарушили режим прекращения огня. Из них пятнадцать раз – с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате боевых действий были ранены двое военнослужащих, еще двое травмированы.

Но украинская армия не оставляет атаки врага безнаказанными. Как сообщали новости "Сегодня", в районе Докучаевска наши бойцы нанесли серьезнейший урон противнику. Смотрите видео мощного удара ВСУ.


Видео: Facebook

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Донбасс, штирлиц, боевики, наемник

Вы сейчас просматриваете новость " Два предателя Украины и наемник из РФ: в ВСУ показали уничтоженных боевиков". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВСУ выбили очередной "страйк": видео уничтожения пулеметной точки боевиков

18 июня, 12:44

На Светлодарской дуге на одной из позиции противник постоянно вел обстрелы, но был жестко наказан – у боевиков потери

"Чех" и "Комар" больше не побеспокоят ВСУ: появились фото уничтоженных боевиков

18 июня, 02:30

Один из ликвидированных любителей "русского мира" принимал участие в штурме Донецкого аэропорта

На Донбассе ликвидированы два предателя Украины: в ВСУ показали фото

13 июня, 09:18

Противник обострил ситуацию на фронте, но и сами боевики продолжают нести потери

На Донбассе ликвидированы очередные боевики: появились их фото

12 июня, 12:10

Потери оккупантов все больше, одного из предателей Украины подстрелил снайпер ООС

Появилось фото убийцы 9-летнего мальчика в Киеве

Фантастические твари Днепра: какие животные живут в нашей области

Как определить, натуральный мед или нет?

Как герцогиня Кейт отучает принца Луи от плохих привычек

Невестка Поплавского получила титул "Миссис Украина-2019"

В Киеве с помощью резины наказали "героя парковки"

Отек ног: как эффективно решить эту проблему

Lifecell мстит абонентам-перебежчикам – Укртелеком подал жалобу

Самый безопасный автомобиль на планете

В Запорожье избили священника за просьбу выключить радио

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Раскрыта тайна молитвы «Отче наш»: сложно в это поверить

Водители, бухгалтеры и адвокаты станут не нужны: какие профессии вскоре могут исчезнуть

Вчера, 07:37

В течение последующих 10 лет исчезнет почти половина сегодняшних профессий

На рынке труда в Украине назревает коллапс: работодатели не берут на работу людей старше 40, а молодежи не хватает

Вчера, 07:00

Больше всего сотрудников среди старшего поколения, а вот молодежи сильно не хватает

Охота на кнопкодавов и прогульщиков: "пианистов" в Раде хотят наказывать тюрьмой

23 июня, 07:51

Документ подадут на неделе. Эксперты: нужны штрафы и лишение мандата

Без диплома и опыта работы: как переучиться на программиста

23 июня, 07:38

Курсы программирования не помогут – или, во всяком случае, их одних явно недостаточно

Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?

Как восстановить печень

Как убрать герпес на губах быстро и наверняка
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь