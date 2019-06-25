Два предателя Украины и наемник из РФ: в ВСУ показали уничтоженных боевиков

Ликвидированы "Псих" из России, "Пират" из Антрацита, а еще одного боевика "скосила" болезнь

Фото: Минобороны РФ

На Донбассе боевики продолжают нести потери. На этот раз стало известно о пополнении бесславной "бригады-200" (уничтоженные боевики и наемники) двумя предателями Украины и одним россиянином. Об этом сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

По его словам, 23 июня был ликвидирован российский наемник Роман Андрияш с позывным "Псих" из города Майкоп, что на юге России.

Также только сейчас стало известно о смерти еще двух предателей Украины в мае. 17 числа прошлого месяца был уничтожен Петр Плаксий из Новоазовска.

А 25 мая умер боевик Игорь Колесниченко с позывным "Пират" из Антрацита. Его "скосила" болезнь.

А тем временем на фронте становится все горячее. Противник увеличивает количество обстрелов, не стесняясь пускать в ход тяжелую артиллерию. Штаб Объединенных сил сообщал, что 24 июня вооруженные формирования Российской Федерации 44 раза нарушили режим прекращения огня. Из них пятнадцать раз – с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате боевых действий были ранены двое военнослужащих, еще двое травмированы.

Но украинская армия не оставляет атаки врага безнаказанными. Как сообщали новости "Сегодня", в районе Докучаевска наши бойцы нанесли серьезнейший урон противнику. Смотрите видео мощного удара ВСУ.

Видео: Facebook

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