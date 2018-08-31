Гибель Захарченко: что сейчас происходит в Донецке

Сегодня, 21:22

Спецслужбы НВФ "ДНР" повально задерживают людей прямо на улицах

Фото: Архив &quot;Сегодня&quot;
Фото: Архив "Сегодня"

В пятницу вечером, 31 августа, через несколько часов после сообщения о гибели главаря "ДНР" Александра Захарченко, в Донецке сохраняется напряженная ситуация.

Об этом в Facebook сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова со ссылкой на представителя в Донецкой и Луганской областях Павла Лисянского.

По его словам, сейчас на территории ОРДО, после взрыва в Донецке, активисты и местные источники сообщают, что спецслужбы НВФ "ДНР" повально задерживают людей прямо на улицах, за последние 1,5 часа поступило 8 сообщений.

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"Аресты проходят по всему городу, задержание уже были на улицах: Бульвар Пушкина, Артема, Комсомольский проспект, Площадь Ленина, р-Н Драматического театра, проспект Гурова, Университетская", - написал он.

Напомним, сегодня, 31 августа, главарь так называемой Донецкой народной республики Александр Захарченко погиб в результата взрыва ДонецкеВзрыв произошел сегодня в ресторане "Сепар". Как известно, на данный момент на место инцидента прибыли машины экстренных служб, правоохранители и врачи скорой помощи.

Как рассказали в СБУ, гибель Захарченко может быть связана с криминальным переделом собственности в т.н. "ДНР". При этом в украинской спецслужбе не исключили и версию о том, что Захарченко стал "слишком неудобным" для Кремля, и его убрали по указке из Москвы.

Ранее мы писали, что в июне появилась информация о том, что Кремль планирует сменить Захарченко из-за мафиозных схем по воровству российских денег в "ДНР".

Кроме того, координатор группы "Информационное сопротивление", военный аналитик Юрий Карин говорил, что возглавить боевиков "ДНР" вместо Захарченко может Александр Ходаковский.
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"Сегодня"

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