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Боевики обстреливают школы и магазины Донбасса: у ОБСЕ есть новые доказательства

16 июня, 13:06

Наблюдатели подтвердили, что оккупанты снова открыли огонь по мирным объектам

Фото: AFP

В населенном пункте Золотое-5 (Михайловка) Луганской области, где ранее пьяные боевики обстреляли группу ремонтников, чинивших поврежденную линию электропередачи, оккупанты снова подвергли обстрелу мирные объекты.

Как говорится в отчете СММ ОБСЕ, наблюдатели зафиксировали огнестрельные повреждения трех окон действующей школы на ул. Мира.

"Наблюдатели видели осколки стекла на земле под тремя поврежденными окнами. По их оценке, повреждение было вызвано огнем из стрелкового оружия", – говорится в докладе миссии.

Директор школы отметил, что повреждения произошли ночью 13 июня.

В миссии уточнили, что ближайшие позиции вооруженных формирований расположены на расстоянии около 700 м к северу от школы.

Также в результате обстрела из стрелкового оружия было повреждено здание одноэтажного магазина на ул. Первомайской в центре поселка.

Напомним, что накануне, 15 июня, боевики из артиллерии накрыли населенный пункт Марьинка в Донецкой области, в результате чего пострадали четверо гражданских, в том числе и 9-летняя девочка.


Как мы уже писали, за минувшие сутки боевики 21 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе.

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Тег школа, магазин, обстрел, Золотое, боевики Донбасса

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