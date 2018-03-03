На Донецкой фильтровальной станции произошло короткое замыкание из-за боевых действий
Специалисты обещают все починить до утра
Работа Донецкой фильтровальной станции была приостановлена из-за короткого замыкания, произошедшего в результате боевых действий. Об этом у себя в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
По его словам, специалисты постараются починить оборудование до утра.
"Остановлена работа Донецкой фильтровальной станции. Как сообщают мне в департаменте по вопросам гражданской защиты и мобилизационной работы, в результате боевых действий произошло короткое замыкание оборудования", – написал Жебривский.
По его данным, сейчас в районе станции установлен режим тишины, работают службы КП Воды Донбасса – чинят выведенное из строя оборудование.
Что касается Авдеевки, отметил он, то, по словам главы местной администрации Павла Малыхина, перебоев с водоснабжением нет, запасные резервуары полностью заполнены водой.
Между тем, в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе объявили о полном и бессрочном перемирии с 5 марта.
Как известно, "новогоднее" перемирие в зоне АТО было объявлено с 23 декабря.
Ранее сообщалось, что в начале марта в Луганской области районе населенного пункта Станица Луганская может произойти разведение сил.
Ранее в штабе АТО заявили, что режима прекращения огня на Донбассе больше нет.
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