Новый глава миссии ОБСЕ встретился с представителями МИД Украины: подробности

Новоназначенный глава миссии высоко оценил уровень сотрудничества, который сложился между СММ и принимающей страной

Фото: osce.org.

Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица накануне в Киеве встретился с турецким дипломатом, экс-послом Турции в ООН Яшарем Халитом Чевиком, который сменил Эртурула Апакана на посту главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине. Стороны обсудили ключевые вопросы деятельности Миссии. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Сергей Кислица призвал Халита Чевика к продолжению конструктивного сотрудничества СММ с МИД Украины, а также с другими международными структурами, в частности с Координатором проектов ОБСЕ в Украине и Бюро демократических институтов и прав человека, которое сейчас, по приглашению Украины, организует миссию по наблюдению за внеочередными парламентскими выборами", - говорится в сообщении.

В свою очередь новоназначенный глава СММ ОБСЕ высоко оценил уровень сотрудничества, который сложился между СММ и принимающей страной в течение последних пяти лет. Он также заверил, что "в своей работе будет сотрудничать со всеми институтами и обеспечивать сбалансированный подход в деятельности СММ".

Как известно, Эртурул Апакан возглавлял СММ ОБСЕ в Украине со 2 апреля 2014 года. Его срок истек 1 апреля.

Отметим, в феврале Апакан отметился странным высказыванием по российской агрессии на востоке Украины, отвечая на реплику дипломата РФ, не подтвердив присутствие российских войск на Донбассе.

Напомним, в октябре 2018 года в ОБСЕ все же озвучивали доказательства присутствия войск России на Донбассе. Наблюдателям миссии даже сами кадровые российские военные признавались, что приезжали на Донбасс по ротации.

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