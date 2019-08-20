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Оккупанты три раза нарушили "тишину", ранен боец ВСУ

20 августа, 20:35

Враг обстреливал позиции подразделений ВСУ из гранатометов различных систем и стрелкового оружия

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Сегодня оккупанты три раза открывали огонь по позициям ВСУ.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники три раза нарушили режим прекращения огня", – говорится в сообщении.

Отмечается, что враг обстреливал позиции подразделений ВСУ из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник произвел 2 обстрела позиций Объединенных сил: неподалеку Талаковки по направлению Пикуз – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Красногоровки со стороны Старомихайловки – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник произвел 1 обстрел позиций Объединенных сил: неподалеку от Южного по направлению шахты имени Гагарина – из ручных противотанковых гранатометов.

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В штабе сообщили, что с начала текущих суток в результате вражеских обстрелов 1 военнослужащий получил ранения. Сейчас он доставлен в военный мобильный госпиталь.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки, 19 августа, боевики 11 раз обстреляли позиции операции Объединенных сил на Донбассе из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также на одном из направлений оккупанты применили беспилотный летательный аппарат, снабженный гранатометным выстрелом (ВОГ-25).

Отметим, 18 августа оккупанты 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. 

Кроме того, на Донбассе из-за ЧП с оружием погиб один военный и трое получили ранения средней и легкой тяжести. ЧП произошло из-за нарушения мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами.

Также на минувшей неделе на Донбассе военный погиб в результате обстрелов, подробности смотрите в сюжете:

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Донбасс ВСУ боевики обстрел ООС

Источник: Сегодня

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