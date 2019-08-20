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Украинская сторона готова начать восстановление моста в Станице Луганской

20 августа, 00:23

Работы будут проводить в рамках исполнения существующих договоренностей по разведению сил

Фото: facebook.com/darka.olifer

Фото: facebook.com/darka.olifer

Украинская сторона во вторник готова демонтировать фортификационные сооружения на участке разведения сил и средств в районе Станицы Луганской и приступить к восстановлению моста, сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (УСЦКК).

"В частности, завтра, 20 августа 2019 года, украинская сторона готова начать демонтаж фортификационных сооружений, расположенных в районе КПВВ Станица Луганская" и к началу работ, непосредственно, по восстановлению разрушенного моста", – говорится в сообщении СЦКК на странице пресс-центра Операции объединенных сил (ООС) в Фейсбук в понедельник вечером.

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Отмечается, что работы будут проводить в рамках исполнения существующих договоренностей по разведению сил и средств на участке в районе Станицы Луганской.

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"Выполнение украинской стороной соответствующих обязательств возможно только в случае соблюдения вооруженными формированиями Российской Федерации и их наемников своих обязательств по синхронному демонтажу фортификационных сооружений и восстановительных работ на данном участке", – подчеркнули в штабе Операции.

Напомним, на ремонт моста в Станице Луганской на линии разграничения в Луганской области понадобится несколько месяцев. Об этом заявил специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Мартин Сайдик.

Кроме этого, за двое суток разминирования территории возле моста в Станице Луганской саперы нашли более тридцати мин. Когда уберут все снаряды, разрушенную еще в 2015 году переправу начнут ремонтировать.

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Донбасс мост восстановление Станица Луганская СЦКК

Источник: Сегодня

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