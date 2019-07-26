ООН передала на Донбасс 187 тонн гуманитарной помощи: что везут
Для жителей временно оккупированного Донбасса направлены строительные материалы
Гуманитарный груз от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев на 13 грузовых автомобилях (187 тонн) направился на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей через КПВВ "Новотроицкое" (Волновахский район). Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
"Через КПВВ "Новотроицкое" к временно оккупированной территории Украины последовали 13 грузовиков с гуманитарной помощью от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Для жителей временно оккупированного Донбасса направлены строительные материалы общим весом 187 тонн", - говорится в сообщении.
Напомним, за минувшие сутки на Донбассе пророссийские боевики один раз обстреляли позиции ВСУ. Один украинский военнослужащий получил ранения, сообщили в пресс-центре ООС.
Ранее сообщалось, что несмотря на достигнутое перемирие с 21 июля, боевики снова нарушили режим тишины на Донбассе.
Как сообщали "Сегодня", боевики терроризируют мирных жителей на Донбассе, грабя их дома, в связи с чем даже российское командование решило принять меры.
А тем временем на фронте бойцы Объединенных сил продолжают наказывать врага за обстрелы. В результате блестящей операции ВСУ уничтожили артиллерию боевиков. Украинские военные повредили несколько единиц боевой техники и "не самых умных "организмов".
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