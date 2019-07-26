ООН передала на Донбасс 187 тонн гуманитарной помощи: что везут

Для жителей временно оккупированного Донбасса направлены строительные материалы

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Гуманитарный груз от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев на 13 грузовых автомобилях (187 тонн) направился на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей через КПВВ "Новотроицкое" (Волновахский район). Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"Через КПВВ "Новотроицкое" к временно оккупированной территории Украины последовали 13 грузовиков с гуманитарной помощью от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Для жителей временно оккупированного Донбасса направлены строительные материалы общим весом 187 тонн", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе пророссийские боевики один раз обстреляли позиции ВСУ. Один украинский военнослужащий получил ранения, сообщили в пресс-центре ООС.

Ранее сообщалось, что несмотря на достигнутое перемирие с 21 июля, боевики снова нарушили режим тишины на Донбассе.

Как сообщали "Сегодня", боевики терроризируют мирных жителей на Донбассе, грабя их дома, в связи с чем даже российское командование решило принять меры.

А тем временем на фронте бойцы Объединенных сил продолжают наказывать врага за обстрелы. В результате блестящей операции ВСУ уничтожили артиллерию боевиков. Украинские военные повредили несколько единиц боевой техники и "не самых умных "организмов".

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