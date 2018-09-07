Заморозка конфликта и ликвидация неугодных: эксперт рассказал, что ждет "Л/ДНР" после "выборов"

После смерти главаря так называемой "Донецкой народной республики" Александра Захарченко, кадрового переворота в ДНР" и объявления "выборов" на оккупированной территории Донбасса между группами влияния продолжатся междоусобные разборки и ликвидации оппонентов.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал военный эксперт Олег Стариков.

"Ранее я прогнозировал, что Трапезников продержится не больше месяца. Потому что человек, который заявил, что ведет оккупированную территорию в лоно России, сразу и был заменен другим. Пушилин – это идеолог, он не является боевиком. То есть произвели замену на человека, который является идеологом. Кремль сейчас делает все возможное, чтобы до конца года заморозить конфликт, а также чтобы с него были сняты санкции, но реализовать Минские соглашения именно на тех условиях, на которых настаивает Кремль", – пояснил Стариков.

По словам военного эксперта, в дальнейшем Пушилин будет делать все возможное, чтобы заморозить противостояние на Донбассе, но в этой ситуации все будет зависеть от украинской стороны, чтобы Минск-2 выполнялся по очередности пунктов этого документа – "от составляющей безопасности до политической составляющей.

"Сейчас происходят внутриклановая борьба в ОРДЛО между "сурковской" группой влияния, спецслужбами и криминальным элементом, который нажился на этой войне. Сейчас они начнут друг друга уничтожать. Такое было везде, во всех таких конфликтах. Но для Украины это выгодно – боевики начнут сами себя уничтожать, и Захарченко в этом контексте является ярким примером", – добавил он.

Сегодня, по данным ряда СМИ, самозваный глава "минфина ДНР" Александр Тимофеев и советник убитого главаря "ДНР" Захарченко Александр Казаков сбежали в Россию. Тимофеева обвиняют в присвоении собственности на $12 млн.

Ранее в СБУ заявляли, что гибель Захарченко может быть связана с криминальным переделом собственности.

В то же время, как сообщалось, так называемый "Народный совет ДНР" назначил Дениса Пушилина временно исполняющим обязанности главы "ДНР" вместо Дмитрия Трапезникова. Также этим нелегитимным органом была назначена дата псевдовыборов в "ДНР". Голосование назначено на 11 ноября 2018 года.

В свою очередь в комментарии сайту "Сегодня" координатор группы "Информационное сопротивление" Юрий Карин рассказывал, что к кадровому перевороту в "ДНР" и назначением псевдовыборов может стоять помощник Путина Владислав Сурков.

Одновременно, как рассказал сайту "Сегодня" руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, политической ситуацией на оккупированном Донбассе пытается воспользоваться Россия, намереваясь избежать ужесточения санкций из-за войны на востоке Украины.