Похороны Захарченко: пропагандисты ДНР "нарисовали" цифру в 200 тысяч участников

Сегодня, 13:50

Главаря "ДНР" должны похоронить рядом с Гиви и Моторолой

Шествие в центре Донецка / Фото: ДАН
Шествие в центре Донецка / Фото: ДАН

После четырехчасовой церемонии прощания с главарем т.наз. "ДНР" Александром Захарченко, которая прошла в здании Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени Соловьяненко, началось траурное шествие в центре Донецка

Как сообщают про сепаратистские СМИ, в шествии якобы участвуют около 200 тысяч человек, однако официального подтверждения этой цифры нет. 

По словам пропагандистов "ДНР", закрытый гроб с телом уничтоженного главаря боевиков разместили на лафете артиллерийского орудия, которое буксирует грузовой автомобиль.

Похоронят Захарченко на кладбище "Донецкое море" в Ленинском районе Донецка рядом с другими главарями боевиков – Арсеном Павловым (позывной "Моторола") и Михаилом Толстых (позывной "Гиви"), тоже уничтоженными в результате подрывов соответственно в октябре 2016-го и феврале 2017-го.

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Траурная церемония на месте ликвидации Захарченк / Фото: ДАН

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Напомним, 31 августа главарь так называемой "Донецкой народной республики" Александр Захарченко погиб в результате взрыва в оккупированном Донецке.

Мы уже писали о том, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил уверенность в том, что гибель главаря донецких террористов Захарченко может вызвать новые террористические провокации со стороны России. Он убежден, что в Донецке действуют реальные преступники, которых поддерживают российские спецслужбы и военные.

Кроме того, глава СБУ Василий Грицак заявил, что украинская сторона не причастна к гибели Захарченко, а главной причиной его устранения могут быть разборки на коммерческой основе.

 
Донецк, похороны, прощание, захарченко

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Источник:

"Сегодня"

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