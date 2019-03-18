Порошенко назвал число погибших военных на Донбассе за время агрессии РФ
На Донбассе 18 марта погиб один украинский военный
С начала боевых действий на Донбассе, где за минувшие сутки боевики устроили шесть обстрелов украинских позиций, погибли 2955 украинских военных. Об этом на совете регионального развития в Ровенской области сообщил президент Украины Петр Порошенко, передает телеканал "112 Украина".
"Ежедневно происходят обстрелы и провокации на линии фронта, и 2955 украинских воинов, в том числе один сегодня ночью, отдали свою жизнь для того, чтобы мы с вами могли строить свободное независимое государство", – отметил Порошенко.
Ранее В ООС сообщили о потерях – 18 марта один украинский военнослужащий стал жертвой обстрелов. В то же время, на противнику был дан адекватный ответ огнем из штатного вооружения, оставив его считать потери.
Напомним, накануне силы ООС также понесли потери, однако такие действия врага не остались без должного ответа – ВСУ отомстили боевикам за побратима, уничтожив трех оккупантов и ранив четверых.
В свою очередь офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" показал видео, как украинские военные накрыли пулеметную точку боевиков. Бойцы ООС жестко наказали противника за постоянные обстрелы – у врага потери.
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