Порошенко назвал число погибших военных на Донбассе за время агрессии РФ

На Донбассе 18 марта погиб один украинский военный

Фото: president.gov.ua

Порошенко назвал число погибших военных на Донбассе за время агрессии РФ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/fe8/efe/5c8fe8efee9ac.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/fe8/efe/5c8fe8efee9ac.jpeg 2019-03-18T20:41:00+02:00 Донбасс На Донбассе 18 марта погиб один украинский военный

С начала боевых действий на Донбассе, где за минувшие сутки боевики устроили шесть обстрелов украинских позиций, погибли 2955 украинских военных. Об этом на совете регионального развития в Ровенской области сообщил президент Украины Петр Порошенко, передает телеканал "112 Украина".

"Ежедневно происходят обстрелы и провокации на линии фронта, и 2955 украинских воинов, в том числе один сегодня ночью, отдали свою жизнь для того, чтобы мы с вами могли строить свободное независимое государство", – отметил Порошенко.

Ранее В ООС сообщили о потерях – 18 марта один украинский военнослужащий стал жертвой обстрелов. В то же время, на противнику был дан адекватный ответ огнем из штатного вооружения, оставив его считать потери.

Напомним, накануне силы ООС также понесли потери, однако такие действия врага не остались без должного ответа – ВСУ отомстили боевикам за побратима, уничтожив трех оккупантов и ранив четверых.

В свою очередь офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" показал видео, как украинские военные накрыли пулеметную точку боевиков. Бойцы ООС жестко наказали противника за постоянные обстрелы – у врага потери.

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