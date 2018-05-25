При танковом штурме Невельского и боев под Горловкой уничтожены 14 боевиков

Сегодня боевики атаковали позиции ВСУ в западном пригороде Донецка, а также пытались бить артиллерией из кварталов Горловки.

Как сообщил на брифинге спикер пресс-центра операции объединенных сил Виктор Шубец, после попытки уничтожить обстрелом из жилого района Горловки склад боеприпасов ВСУ в Старой Николаевке и последовавшего за ним точечного ответа украинских артиллеристов.

"По предварительным данным до 10 боевиков были уничтожены", – добавил подполковник.

Также сообщается, что около 05:00 утра в районе населенного пункта Невельское в Донецкой области на танках боевики пытались атаковать опорные пункты войск ВСУ. Но при поддержке огня артиллерии военные отразили штурм и ликвидировал 4 боевиков российской армии, еще троих ранили.

Во время этого боя двое бойцов сил ООС получили ранения.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 25 мая, около 4:45 утра боевики обстреляли южную окраину Старой Николаевки, выпустив 17 снарядов из тяжелой артиллерии калибра 152 миллиметра. Один из снарядов попал на территорию военного объекта, где хранилась небольшая часть боеприпасов. Враг вел огонь из жилых кварталов Комсомольского района города Горловки. Из населенного пункта эвакуированы 20 человек, в том числе 11 детей.

В ответ ВСУ разрушили две гаубицы оккупантов. По уточненным данным, также взорван артиллерийский склад боевиков и минометная батарея с грузовиками Урал.

Также мы писали, что из-за обострения на фронте на Донбасс прибыл Турчинов.

Напомним, за прошлую неделю боевики понесли большие потери на фронте в противостоянии с ВСУ. Противник еще больше обострил ситуацию – стал бить из "Градов" и бомбит мирных жителей, однако получал адекватный ответ на свои обстрелы.