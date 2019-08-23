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"Сегодня" вместе с военными установили украинский флаг на терриконе в зоне ООС

23 августа, 23:15

Операцию несколько раз откладывали из-за вражеских атак, но в День Государственного флага рискованный замысел все же осуществили

"Сегодня" вместе с военнослужащими ООС установили флаг на терриконе в зоне боевых действий. Операцию несколько раз откладывали из-за вражеских атак. Но в День Государственного флага военкоры Александр Махов и Константин Царенок вместе с бойцами все-таки вскарабкались на террикон и вернулись с эксклюзивными кадрами.

Флаг прислали волонтеры. Он прошит нитками, чтобы был крепким и дольше дразнил глаз врага.

"Если его не прошивать то он буквально за месяц растреплется на ветру", – говорит один из военных.

Флаг спланировали установить на терриконе неподалеку оккупированной Горловки. "Сам подъем враг не видит, но наверху увидит флаг", – говорит один из бойцов.

И хотя боевики накануне плотно обстреляли воинов, от рискованного замысла бойцы не отказываются. Армейцы готовили операцию несколько дней и несколько дней переносили ее. Хотели поднять флаг на рассвете, но произошел бой. И поэтому операцию перенесли на дневное время.

Террикон — высотой как девятиэтажный дом, подъем каменистый и крутой.

Ближе к вершине группа воинов становится живой мишенью. Ведь соседние терриконы — под контролем оккупантов. Бойцы не теряют времени. Промедление может стоить жизни.

За минуту знамя подняли на виду у противника.

"Слава Украине — Героям Слава!" – провозгласили военные и журналисты "Сегодня" в момент поднятия флага.

"Это — наша земля, наша страна, и флаг у нас – единственный", – говорит один из украинских бойцов.

Для командира подразделения поднятие флага — это особый момент. Ровно год назад в боях погибло четверо его соратников.

"К сожалению, у нас есть потери, и мы о них помним. Это делает нас сильнее, и это дает нам сил и вдохновения и дальше защищать свое государство", – говорит командир подразделения.

Армейцы уверены, что враг захочет уничтожить флаг. Но бойцы готовы повторить операцию снова.

Напомним, что журналист Анжела Слободян, собственный корреспондент в Херсоне, выдвинулась в крайнюю западную точку Украины – село Соломоново на Закарпатье. Она везет украинский флаг, чтобы в определенное время поднять его одновременно с пятью коллегами, которые сделают то же самое на востоке, юге, севере, в самой высокой и самой низкой отметках страны.

Корреспондент "Сегодня" Вячеслав Лакомкин отправился на Говерлу – самую высокую точку Украины.

На юге этим местом является мыс Сарыч в Крыму. Но из-за того, что полуостров сейчас оккупирован Россией, географы определили крайней южной точкой поселок Вилково в Одесской области. Там одна из съемочных групп и поднимет украинский флаг. В Вилково выехала собственная корреспондентка "Сегодня" в Полтаве Елена Орлова.

Тем временем команда во главе с журналистом Сергеем Никифоровым подъезжает к самой северной точке Украины – селу Гремяч в Черниговской области, которое находится у самой границы с Россией.

Один из шести флагов будет развеваться в самой низкой наземной отметке Украины – это Куяльницкий лиман.

Все подробности в спецтеме День Независимости Украины 2019

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Источник: Сегодня

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