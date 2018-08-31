Стало известно, кто заменит Захарченко на посту главаря "ДНР"

Сегодня, 21:54

Лидер боевиков погиб в результате взрыва в ресторане в Донецке

Фото: Архив &quot;Сегодня&quot;
Фото: Архив "Сегодня"

На место главаря так называемой "ДНР" назначили Дмитрия Трапезникова. Об этом заявили на брифинге в связи с гибелью Александра Захарченко.

"Штаб территориальной обороны принял решение. В связи с трагической смертью Александра Захарченко возложить исполнение обязанностей главы "ДНР" на Трапезникова Дмитрия Викторовича", – зачитал решение сам Трапезников.

Примечательно, что Трапезников до смерти Захарченко занимал пост так называемого "вице-премьера "ДНР"".

Напомним, сегодня, 31 августа, главарь так называемой "Донецкой народной республики" Александр Захарченко погиб в результате взрыва в ДонецкеВзрыв произошел сегодня в ресторане "Сепар". 

Боевики боевики уже заявили о том, что якобы уже задержали неких "украинских диверсантов", которые, по их словам, подорвали в кафе в Донецке лидера террористов Захарченко. А в МИД России заявили, что за взрывом в центре Донецка стоит "киевский режим".

Как рассказали в СБУ, гибель Захарченко может быть связана с криминальным переделом собственности в т.н. "ДНР". При этом в украинской спецслужбе не исключили и версию о том, что Захарченко стал "слишком неудобным" для Кремля, и его убрали по указке из Москвы.
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Источник:

ТАСС

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