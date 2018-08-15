"Только остатки бревен вокруг": под Желобком уничтожен опорный пункт боевиков

В Луганской области в районе прифронтового села Желобок исчез опорный пункт пророссийских боевиков. Об этом сообщил в Facebook волонтер Юрий Мысягин.

"Оккупанты там опорник недосчитались. Вернее, на карте и он есть. Пометка с названием имеется, а в реале в том месте над головой чистое небо и только остатки бревен вокруг", – написал волонтер, отметив что он сгорел.

Ранее мы писали о том, что боевики стягивают в оккупированный Донецк живую силу и военную технику. Кроме того, боевики повысили интенсивность боевой подготовки танковых, артиллерийских и мотострелковых подразделений и готовятся к ударам по позициям ВСУ.

Напомним, за прошлые сутки, 14 августа, боевики 46 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе 10 раз из запрещенного "Минском" вооружения.

А 13 августа в районе проведения операции Объединенных сил боевики 41 раз открывали огонь по позициям ВСУ, в том числе 11 раз – из тяжелого вооружения.