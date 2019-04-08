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В Донецкой области нашли схрон с боеприпасами

Сегодня, 00:22

В тайнике правоохранители обнаружили два выстрела РПГ-7, две гранаты РГД-5, одну гранату Ф-1, три запала к гранатам и 40 патронов калибра 5,45 мм

Фото: facebook.com/pressjfo.news
Фото: facebook.com/pressjfo.news.
В Донецкой области нашли схрон с боеприпасами //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/a67/5ba/5caa675ba66c1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/a67/5ba/5caa675ba66c1.jpg Донбасс В тайнике правоохранители обнаружили два выстрела РПГ-7, две гранаты РГД-5, одну гранату Ф-1, три запала к гранатам и 40 патронов калибра 5,45 мм

В Донецкой области в лесополосе возле автодороги Селидово – Карловка полицейские обнаружили схрон с боеприпасами.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил.

В тайнике правоохранители обнаружили два выстрела РПГ-7, две гранаты РГД-5, одну гранату Ф-1, три запала к гранатам и 40 патронов калибра 5,45 мм, говорится в сообщении.

По факту в Марьинском отделе полиции ГУ НП в Донецкой области проводится проверка.

Ранее тайник с военными средствами поражения обнаружили сотрудники СБУ в Херсонской области. А в прифронтовом городе Новотроицком сотрудники полиции и Службы безопасности Украины обнаружили в одном из заброшенных домов крупный арсенал боеприпасов.

Также мы сообщали о том, как в Мариуполе Донецкой области стражи порядка обнаружили тайник с оружием, которое было украдено из воинской части в Крыму во время аннексии полуострова.

Кроме того, более ста единиц патронов обнаружили работники Тернопольского отдела полиции в сумке, найденной в центре города.


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Тег боеприпасы, донецкая область, схрон

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