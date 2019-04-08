В Донецкой области нашли схрон с боеприпасами
В тайнике правоохранители обнаружили два выстрела РПГ-7, две гранаты РГД-5, одну гранату Ф-1, три запала к гранатам и 40 патронов калибра 5,45 мм
В Донецкой области в лесополосе возле автодороги Селидово – Карловка полицейские обнаружили схрон с боеприпасами.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил.
В тайнике правоохранители обнаружили два выстрела РПГ-7, две гранаты РГД-5, одну гранату Ф-1, три запала к гранатам и 40 патронов калибра 5,45 мм, говорится в сообщении.
По факту в Марьинском отделе полиции ГУ НП в Донецкой области проводится проверка.
Ранее тайник с военными средствами поражения обнаружили сотрудники СБУ в Херсонской области. А в прифронтовом городе Новотроицком сотрудники полиции и Службы безопасности Украины обнаружили в одном из заброшенных домов крупный арсенал боеприпасов.
Также мы сообщали о том, как в Мариуполе Донецкой области стражи порядка обнаружили тайник с оружием, которое было украдено из воинской части в Крыму во время аннексии полуострова.
Кроме того, более ста единиц патронов обнаружили работники Тернопольского отдела полиции в сумке, найденной в центре города.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " В Донецкой области нашли схрон с боеприпасами". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Донецкой области обнаружили тайник с оружием и боеприпасами
Схрон нашли в заброшенном здании завода
В Тернополе уборщица нашла сумку, набитую патронами
Полицейские насчитали 126 патронов различного калибра к различным видам нарезного оружия
На Донбассе правоохранители накрыли тайник с взрывчаткой и боеприпасами
Схрон обнаружили на чердаке нежилого дома