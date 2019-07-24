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В "Л/ДНР" отстранили часть российских офицеров и вернули в РФ

24 июля, 13:48

Один из генералов, командовавший "армией ДНР", получил высокую должность в российской армии

Фото: Минобороны РФ

Часть российских офицеров на Донбассе отстранили от командования боевиками и вернули на родину. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Так, на оккупированных территориях Донбасса командование ВС РФ провело очередную ротацию кадрового личного состава в соединениях и частях российско-оккупационных войск. В то же время по результатам работы комплексных комиссий определенная часть командного состава была отстранена от должности и возвращена на территорию РФ.

Кроме того, в разведке отмечают, что для отдельных российских кадровых офицеров участие в вооруженной агрессии против Украины стала "трамплином" для дальнейшего карьерного роста. В частности, в июле на должность командующего 49 армии (Ставрополь) Южного военного округа ВС РФ назначен генерал-майор Зусько, который в 2014 году командовал "1 АК (Донецк)" российско-оккупационных войск.

А тем временем местные боевики отказываются от российских паспортов. Как сообщали новости "Сегодня", российские оккупанты принуждает местных боевиков получать российское гражданство, но они не в восторге от такой перспективы, так как рассчитывают, что новое украинское руководство сможет решить проблему Донбасса в свою пользу.

В то же время на фронте, несмотря на объявленное перемирие, враг снова стреляет. НО все военные провокации противника не остаются без ответа. Так, на днях в ВСУ показывали уничтожение позиции боевиков в Авдеевке.


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Тег Россия, Донбасс, разведка, офицеры

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Сегодня

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