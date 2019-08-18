В Новолуганском отремонтировали поврежденный боевиками газопровод

Украинская сторона и далее будет продолжать восстанавливать поврежденную инфраструктуру Донбасса

фото: ООС

В районе населенного пункта Новолуганское в Донецкой области восстановили поврежденный в результате обстрела со стороны российско-террористических сил участок газопровода. Об этом сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook.

Как рассказала пресс-служба ООС, при содействии украинской стороны Общего центра по контролю и координации и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в районе населенного пункта Новолуганское провели аварийно-восстановительные работы на участке газопровода, которая была повреждена в результате обстрела российско-оккупационных сил.

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"Представители украинской стороны СЦКК и в дальнейшем будут продолжать способствовать безопасному выполнению ремонтных работ, направленных на восстановление поврежденной гражданской инфраструктуры Донбасса", – отметили украинские военные.

Напомним, за минувшие сутки, 17 августа, оккупанты на Донбассе восемь раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

Кроме того, мы писали, что оккупанты на Донбассе утопили танк. В результате погибли четыре члена экипажа.

Сутками ранее, 14 августа, оккупанты 13 раз нарушили режим прекращения огня, используя дважды запрещенное Минскими соглашениями оружие – минометы калибра 120 мм и 82 мм.

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