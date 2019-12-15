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Враг продолжает обстрелы на Донбассе: ранен украинский боец

15 декабря, 16:10

С начала суток по украинским военнослужащим уже четыре раза открывали огонь

/ Фото: Getty Images

Несмотря на то, что накануне на передовой один из военнослужащих ООС погиб и еще двое были ранены, российские оккупанты и подконтрольные им боевики, все равно, продолжают нарушать "режим тишины", обстреливая позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе.

Как сообщил пресс-секретарь Министерства обороны полковник Максим Праута, с начала суток украинские военные четыре раза попали под обстрелы, в результате чего один боец был ранен.

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Каждый раз огонь открывался на Луганском направлении:

  • после полуночи в районе Луганского – из станковых противотанковых гранатометов;
  • дважды под Крымским – около 11 часов стреляли из станковых противотанковых гранатометов, а позже – из ручных противотанковых и подствольных гранатометов;
  • вблизи Хутора Вольного – из автоматических гранатометов.

Напомним, что накануне российские вооруженные формирования и контролируемые ими боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего один из военнослужащих ООС погиб и еще двое были ранены. Погибшим оказался 21-летний сержант Сергей Михальчук. За проявленный героизм его было решено представить к высокой государственной награде.

По данным штаба Объединенных сил, в ноябре украинские военные нанесли боевикам на Донбассе очень большой урон, уничтожив 41 оккупанта и ранив еще 66.

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Источник: Сегодня

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