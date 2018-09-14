Атака рейдеров под Харьковом: Ширяева арестовали без права на залог

Сегодня, 23:38

Кроме Ширяева, суд также арестовал еще 22 подозреваемых

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Бывшего командира роты "Восточный корпус" Олега Ширяева арестовали на два месяца без права на залог.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter.

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Кроме Ширяева, суд также арестовал еще 22 подозреваемых.

Ранее мы писали о том, что после попытки рейдерской атаки на предприятие в Харьковской области были задержаны 55 человек и 22 из них было сообщено о подозрении.

Кроме того, министр внутренних дел Арсен Аваков пообещал, что нарушителей закона от наказания не спасут никакие заслуги.

Вскоре стало известно, что стражи порядка задержали экс-бойца батальона "Азов" Олега Ширяева, который командовал одним из подразделений в зоне АТО. Его подозревают в участии в организации рейдерского нападения в селе Занки Харьковской области. 

Также мы сообщали, что в столкновениях между участниками рейдерского нападения с местными жителями и активистами были ранены пять человек, в том числе полицейский.
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