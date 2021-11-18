Резонансное ДТП в Харькове: родителей 16-летнего мажора могут судить по двум статьям

В Харькове расследуют производство по двум статьям, по которым к уголовной ответственности могут привлечь родителей 16-летнего водителя Infiniti Николая Харьковского, устроившего смертельное ДТП.
Об этом сообщил спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, передает Суспільне.
Новые детали
Как рассказал Чубенко, открыто уголовное производство по статье 287 Уголовного кодекса Украины за допуск к управлению транспортными средствами людей, не имеющих права управлять, и по статье 166 — невыполнение родителями их обязанностей, повлекшее тяжкие последствия.
Далее по теме
Статья 287 предусматривает наказание от штрафа до пяти лет лишения свободы. Статья 166 – ограничение или лишение свободы от двух до пяти лет.
Что было ранее?
- В Харькове произошла ужасная авария. Водитель автомобиля пытался проскочить перекресток с оживленным движением и на бешеной скорости столкнулся с другой машиной.
- Удар был такой силы, что от обоих автомобилей оторвало куски деталей. На месте инцидента работали несколько бригад скорой помощи.
- Выяснилось, что подросток по имени Николай ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов – "отметился" стрельбой в магазине, а также своими видео, на которых нарушает правила дорожного движения и материт полицейских.
- В Харькове полиция задержала 16-летнего водителя Infiniti, устроившего смертельное ДТП. Ему грозит до 8 лет заключения.
- Впоследствии в Сети появилось фото погибшего в ДТП мужчины. У него остались дети и внуки.
- Отец подростка заявил, что из парня "хотят сделать преступника". Он не уверен, что именно его сын был за рулем.
- На следующий день после аварии появилась информация, что одному из пассажиров Infinity – Валерию – родители 16-летнего мажора Николая (виновника ДТП) предлагают взять всю вину на себя за огромную сумму денег.
- 28 октября суд арестовал Николая на 60 суток без права внесения залога.
Ранее мы писали:
- В Киеве водитель такси Bolt попал в масштабное ДТП. Автомобиль взлетел на воздух и сделал сальто.
- Под Тернополем в ДТП погибли супруги. 4-летний сын супругов в тяжелом состоянии.