Страшное ДТП в центре Харькова: на суде всплыли новые обстоятельства

В Харькове состоялось очередное судебное заседание по делу о страшной аварии в центре города, где погибли шесть человек и еще пятеро получили ранения.

На слушаниях подруга обвиняемой Алены Зайцевой заверила, что та ехала на зеленый свет, а родственники погибших требовали жесткого приговора, сообщает NewsRoom.

Так, Марина Ковалева, пассажирка Lexus, влетевшего в пешеходов, утверждает, что машина ехала на мигающий зеленый со скоростью не более 75 километров в час.

"Когда мы подъезжали к перекрестку, нам горел мигающий зеленый. Автомобиль Дронова стоял в десяти метрах от светофора, приблизительно на уровне выхода из метро. Volkswagen начал двигаться, Алена сигналила ему, но Дронов не обратил на это внимания", – заявила девушка.

Позднее, отвечая на вопрос адвоката Дронова, девушка уточнила, что скорость могла быть несколько выше.

Кроме того, она заверила, что Зайцева пыталась уйти от столкновения, но в этот момент водитель Touareg ускорился и произошла авария. Из-за удара Lexus вынесло на тротуар.

Также она прокомментировала админпротоколы на Зайцеву – большинство из них якобы были связаны с неправильной парковкой, а не нарушениями ПДД.

"Я хотела бы начать с того, что в СМИ ее освещают как наркоманку и мажорку. Но она очень добрый и отзывчивый человек, который поможет вам в любой ситуации. Я знаю, как ей сейчас тяжело, как она переживает, как ей хочется всем помочь", – заявила Ковалева.

В свою очередь, мать 27-летнего Александра Евтеева, погибшего в ДТП, заявила, что никаких смягчающих обстоятельств для водителя Lexus Алены Зайцевой быть не может.

"Я помню, как тело моего ребенка выносили из морга. Говорят, такого врагу не пожелаешь. Пожелаешь! Я на заседании наблюдала за Зайцевой, когда ей пришло время говорить. Она повернулась ко мне, посмотрела на адвоката и спокойно прочитала написанный ей текст", – рассказала Светлана Винниченко.

Женщина считает, что суд не должен учитывать чистосердечное раскаяние водителя Lexus и выплаченные ее близкими средства, так как иначе она не проведет за решеткой даже года за каждого из погибших. Аналогичную позицию мать парня озвучила и в отношении Геннадия Дронова, находившегося за рулем Volkswagen Touareg.

При этом отец погибшей Дианы Берченко заявил, что к нему никто из защитников, представляющих интересы участников ДТП, не обращался, хотя семья дважды получила по 50 тысяч гривен, однако эти деньги не позволили спасти его дочь.

"Нам нужно было просто, чтобы приехали и сказали: давайте мы поможем Диане. Они могли это сделать и пригласить лучших профессионалов. Я бы тогда стал перед адвокатом и сказал, что это смягчающие обстоятельства", – рассказал потерпевший.

А вот одной из пострадавших в аварии, харьковчанке Оксане Евтеевой, которая потеряла в ДТП мужа и сестру, предстоит лечиться два года.

"Помощь врачей мне будет нужна еще в течение двух лет, каждые полгода придется проходить курс лечения. Остались еще проблемы со здоровьем – последствия черепно-мозговой травмы, плохо сгибается колено. Сейчас я прохожу реабилитацию в бассейне и центре физической подготовки, при этом до сих пор не знаю, смогу ли вернуться к нормальной жизни", – рассказала пострадавшая.

По словам девушки, ни родственники водителей, ни их представители с извинениями к ней не обращались.

Напомним, ранее в суде сторона обвинения озвучила смягчающие обстоятельства. У Зайцевой ими оказались чистосердечное признание и добровольное частичное возмещение материального ущерба. У Дронова смягчающих обстоятельств нeт. Вместе с тем, прокуратура не нашла и отягощающих обстоятельств у обоих обвиняемых.

Как известно, поздним вечером 18 октября на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в пешеходов.

В результате наезда пять человек погибли на месте, шестеро – пострадали. Позже один из пострадавших скончался.

Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева.

Другим фигурантом дела стал 59-летний Геннадий Дронов, который занимался торговлей продуктами питания и табачными изделиями.