Стрельба у горсовета в Харькове: стали известны подробности гибели полицейского

Сегодня, 12:40

У мужчины остались жена и двухлетняя дочь

Дмитрий Кириенко. Фото: Нацполиция
Дмитрий Кириенко. Фото: Нацполиция

Полицейский, погибший сегодня ночью в результате стрельбы у здания горсовета Харькова, получил ранения в место, незащищенное пластинами бронежилета. Об этом сообщил спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко на своей странице в Facebook.

"29 летнему Дмитрию Кириенко пули преступника из переделанного в боевые стартовых пистолетов попали в бок – там наиболее уязвимое, не защищенное пластинами бронежилета место туловища", – говорится в сообщении.

Шевченко отметил, что Кириенко стал восьмым погибшим патрульным полицейским подразделения Патрульной полиции Украины и третьим погибшим от огнестрельных ранений вооруженного бандита.

02_20

Ранее мы уже писали о том, что в результате стрельбы в центре Харькова погиб патрульный Дмитрий Кириенко. Правоохранителю было всего 29 лет. Без мужа и отца остались жена и двухлетняя дочь.

Напомним, в ночь на 20 августа неизвестный открыл огонь возле здания горсовета в Харькове и ранил охранникаПрибывшие на место происшествия патрульные ликвидировали стрелка. 

Следователи открыли уголовные производства по части 2 статьи 115 (умышленное убийство) и статье 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины

На данный момент полиция устанавливает личность стрелка. По данным ведомства, нападавшему на вид примерно 40-45 лет. У мужчины было обнаружено два пистолета, несколько магазинов к ним и около 30 патронов. Его мотивы пока не установлены, но изучаются несколько версий нападения.
Харьков, убийство, стрельба, полицейский

Вы сейчас просматриваете новость "Стрельба у горсовета в Харькове: стали известны подробности гибели полицейского". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Харьков

Место стрельбы. Фото: Полиция

Думали, петарды взрываются: в мэрии Харькова рассказали, как стрелок проник в здание

Сегодня, 12:38

Стрелок спокойно вошел в здание, и с оружием ходил по второму этажу, а в это время прибыли патрульные

Харьков

Ночная стрельба в центре Харькова: появились новые видео

Сегодня, 12:10

В результате нападения погиб полицейский
Загрузка...

Харьков

Стрельба в центре Харькова: названы три версии нападения

Сегодня, 11:27

В результате стрельбы погиб полицейский и ранен охранник

Харьков

Два пистолета и десятки патронов: Геращенко рассказал подробности нападения "харьковского стрелка"

Сегодня, 10:57

В результате ночной стрельбы погиб полицейский
Загрузка...