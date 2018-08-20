Стрельба у горсовета в Харькове: стали известны подробности гибели полицейского

Полицейский, погибший сегодня ночью в результате стрельбы у здания горсовета Харькова, получил ранения в место, незащищенное пластинами бронежилета. Об этом сообщил спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко на своей странице в Facebook.

"29 летнему Дмитрию Кириенко пули преступника из переделанного в боевые стартовых пистолетов попали в бок – там наиболее уязвимое, не защищенное пластинами бронежилета место туловища", – говорится в сообщении.

Шевченко отметил, что Кириенко стал восьмым погибшим патрульным полицейским подразделения Патрульной полиции Украины и третьим погибшим от огнестрельных ранений вооруженного бандита.

Ранее мы уже писали о том, что в результате стрельбы в центре Харькова погиб патрульный Дмитрий Кириенко. Правоохранителю было всего 29 лет. Без мужа и отца остались жена и двухлетняя дочь.

Напомним, в ночь на 20 августа неизвестный открыл огонь возле здания горсовета в Харькове и ранил охранника. Прибывшие на место происшествия патрульные ликвидировали стрелка.

Следователи открыли уголовные производства по части 2 статьи 115 (умышленное убийство) и статье 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины

На данный момент полиция устанавливает личность стрелка. По данным ведомства, нападавшему на вид примерно 40-45 лет. У мужчины было обнаружено два пистолета, несколько магазинов к ним и около 30 патронов. Его мотивы пока не установлены, но изучаются несколько версий нападения.



