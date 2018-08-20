Стрельба в центре Харькова: появилось фото нападавшего

Сегодня, 15:47

В результате инцидента погиб полицейский

Стрельба в центре Харькова: появилось фото нападавшего

Советник главы МВД Антон Геращенко обнародовал фото мужчины, который сегодня ночью открыл стрельбу у здания горсовета Харькова. Соответствующую запись он сделал на своей странице в Facebook (фото 18+).

Геращенко отметил, что опубликовал посмертную фотографию стрелка с целью опознания.

"Полиции важно как можно скорее определить личность нападавшего для того, чтобы определить мотивы нагадавшего и то, были ли у него сообщники", – добавил он.

Напомним, неизвестный открыл огонь возле здания горсовета в Харькове и ранил охранника. Прибывшие на место происшествия патрульные ликвидировали стрелка. В результате инцидента погиб 29-летний полицейский

Следователи открыли уголовные производства по части 2 статьи 115 (умышленное убийство) и статье 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины

На данный момент полиция устанавливает личность стрелка. По данным ведомства, нападавшему на вид примерно 40-45 лет. У мужчины было обнаружено два пистолета, несколько магазинов к ним и около 30 патронов. Кроме того, мужчина был нетрезв. На данный момент полиция изучает несколько версий нападения.
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