Убийство 15-летней девочки под Харьковом: в полиции рассказали о ходе расследования

В ходе расследования зверского убийства 15-летней девочки под Харьковом полицейские назначили более 20 различных экспертиз и уже допросили более 300 человек.

"Все сотрудники полиции в составе сводной следственно-оперативной группы работают и днем, и ночью, без отдыха. Мы все понимаем – если не найдем этого подонка в кратчайшие сроки, завтра может погибнуть следующий ребенок", - заявил первый заместитель главы Национальной полиции Украины – глава уголовной полиции Вячеслав Аброськин.

Также он сообщил, что в поселке Покотиловка, рядом с которым было найдено тело убитой девочки, проживает 11200 жителей, и потому полицейские намерены зайти в каждую квартиру и дом, чтобы получить информацию от каждого человека.

По данным отдела коммуникации полиции Харьковской области, всего в рамках досудебного расследования планируют опросить более 16 000 человек.

"В результате четко скоординированных действий харьковская полиция уже обладает определенной информацией о развитии трагических событий, которые имели место 2 ноября", – заверил руководитель полиции Харьковской области Олег Бех.

Тем временем, 10 ноября с 12:00 часов активисты и полиция снова ищут вещественные доказательства в лесополосе вблизи места трагедии. Ранее территорию места убийства обследовали полицейские с привлечением бойцов Национальной гвардии.

Напомним, 2 ноября в полицию Харькова поступило сообщение об исчезновении 15-летней девочки. К стражам порядка обратилась жительница поселка Бабаи, которая рассказала, что ее дочь отправилась на учебу в областной центр, но домой так и не вернулась.

На розыски подростка были направлены сотрудники районной полиции, которые вскоре обнаружили ее тело в лесопосадке у поселка Покотиловка. Как выяснили эксперты, девушка была изнасилована и задушена. Кроме того, преступник забрал и ее сумку.

В полиции открыли уголовное производство по статьям Уголовного кодекса об убийстве, изнасиловании и разбое. Также был опубликован фоторобот подозреваемого и его приметы.