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Убийство девочки Мирославы под Харьковом. Полиция отрицает наличие нового подозреваемого

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий обозреватель Сегодня
19 августа, 16:52
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Спикер Харьковской облпрокуратуры рассказал "Сегодня", как продвигается расследование убийства 6-летней Мирославы под Харьковом
Убийство ребенка под Харьковом. Коллаж "Сегодня"
Убийство ребенка под Харьковом. Коллаж "Сегодня"

Харьковская областная прокуратура отрицает наличие нового подозреваемого в деле об убийстве в конце июля 6-летней Мирославы Третяк в поселке Старый Салтов. Единственным подозреваемым остается 13-летний Богдан Ф.

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Об этом сообщил "Сегодня" спикер Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.

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"Других подозреваемых в этом деле нет. Сейчас подозреваемый в убийстве подросток находится в преемнике-распределителе, туда он отправлен на месяц (но суд вправе продлить этот срок – Авт.)", – сообщил "Сегодня" Дмитрий Чубенко.

Спикер Харьковской облпрокуратуры также отметил, что на данный момент продолжается экспертиза, которая должна дать ответ на вопрос, насиловал ли подросток малышку или нет.

Адвокат

Адвокат Богдана Владимир Коротун воздерживается от комментариев.

"По поручению родственников (Богдана – Авт.) я не имею права разглашать любую информацию", – сказал "Сегодня" адвокат Владимир Коротун.

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В окружении семьи Богдана нам сообщили, что его родные сейчас находятся в сложном эмоциональном состоянии.

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Согласно данным на официальном ресурсе судебной власти Украины, адвокат Владимир Коротун подавал апелляционную жалобу на решение следственного судьи о помещении несовершеннолетнего в преемник-распределитель. Комментировать это Коротун также отказался, ссылаясь на то, что суд в данном случае – закрытый.

Впрочем, в Реестре судебных решений опубликован документ, где кратко сообщается о том, каким, по данным силовиков, было убийство малышки. Сообщается, что убийца нанес ей не менее 10 ударов в правую и левую стороны головы, а также по затылку. Также в документе сообщается, что причиной убийства могли стать внезапные неприязненные отношения к малышке.

Выдержка из решения Волчанского райсуда Харьковской области от 4 августа 2021 года
Выдержка из решения Волчанского райсуда Харьковской области от 4 августа 2021 года

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Как рассказали "Сегодня" источники в правоохранительных ведомствах, изначально задержанный подросток сообщал следствию о своей причастности к убийству, но затем решил воздержаться от дачи показаний.

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