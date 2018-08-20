Стрельба возле мэрии Харькова: семье погибшего полицейского выплатят компенсацию в миллион гривень

Сегодня, 20:36

Погибшему было всего 29 лет, без мужа и отца остались жена и двухлетняя дочь

Дмитрий Кириенко. Фото: Нацполиция
Дмитрий Кириенко. Фото: Нацполиция

Семье погибшего при перестрелке возле мэрии Харькова сотрудника патрульной полиции Дмитрия Кириенко будет выплачена компенсация в 1,3 млн грн. Об этом в Twitter сообщил член коллегии МВД Украины, народный депутат Антон Геращенко.

"Семье погибшего патрульного Дмитрия Кириенко МВД будет выплачена компенсация в сумме 1 321 500 гривен. Столько предусмотрено законом в случае гибели полицейского. Но эти деньги не вернут полуторагодовалой дочери ее отца", – отметил Геращенко.

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В ночь на понедельник, 20 августа, в центре Харькова произошла стрельба, в результате которой погиб патрульный полицейский, еще один человек – ранен.

В результате стрельбы в центре Харькова погиб патрульный Дмитрий Кириенко. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в Facebook. Погибшему было всего 29 лет. Без мужа и отца остались жена и двухлетняя дочь.

Полицейский, погибший сегодня ночью в результате стрельбы у здания горсовета Харькова, получил ранения в место, незащищенное пластинами бронежилета. Об этом сообщил спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко на своей странице в Facebook.

Кроме того, была опубликована видеозапись начала перестрелки. На видео заметно, что мужчина начал стрелять со стороны перекрестка. Мимо стрелка проезжали автомобили, а очевидцы снимали происходящее на камеру телефона: 

Также в сети появилось видео с камер наблюдения Харьковского горсовета, на котором запечатлена ночная стрельба. Видеозапись опубликовало местное издание Vgorode.

На видео злоумышленник уже находится в холле здания горсовета. Сначала он стоит на месте, а после начинает говорить и делает два выстрела в сторону входа. Когда на место прибыли полицейские, мужчина вплотную подошел к двери и сделал один залп. После этого злоумышленник поменял магазин и направился ко входу. Мужчина выстрелил трижды, переступил через раненого охранника, и вышел из здания, продолжая вести огонь.

Следователи открыли уголовные производства по части 2 статьи 115 (умышленное убийство) и статье 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины

На данный момент полиция устанавливает личность стрелка. В ходе перестрелки нападавший был застрелен.

По его словам правоохранителей, личность мужчины пока точно не установлена, но проверяется версия о том, что это местный житель 1959 года рождения, который ранее не привлекался к уголовной ответственности. Кроме того, следствие уверено, что стрелявший был один и сообщников у него не было.

Мотивы преступления пока не установлены, но изучаются несколько версий нападения
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Источник:

"Сегодня"

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