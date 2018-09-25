В Харькове копы задержали мужчину: пытался убить сожительницу и ее мать

Под Харьковом копы задержали мужчину подозреваемого в покушении на убийство двух женщин – сожительницы и ее матери. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Нападение произошло 23 сентября в селе Черкасский Бишкин Змиевского района, когда 63-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с женщинами и дважды ударил топором по спине 53-летнюю сожительницу и нанес ножевые ранения в живот ее матери.

После этого дебошир скрылся, но вскоре, во время следственно-оперативных мероприятий, он был задержан на границе Чугуевского и Змиевского районов. Открыто уголовное производство по статье "Покушение на убийство", которая грозит подозреваемому лишением свободы на срок до 15 лет.

Напомним, ранее в Харьковском национальном университете имени Каразина зарезали мужчину. Тело убитого с ножевыми ранениями обнаружили на лестнице 9-го этажа здания вуза.

Позже выяснилось, что один из работников вуза в тот день отмечал день рождения в здании университета и пригласил троих знакомых. Во время распития алкоголя между именинником и одним из его знакомых возникла ссора, в результате которой мужчина нанес погибшему несколько ударов кухонным ножом в шею.

А перед этим в Харькове полицейские задержали мужчину, который подозревается в подготовке убийства 44-летней женщины.

Кроме того, в Московском районе Харькова в пруду обнаружили тело молодой женщины. Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст.115 Уголовного кодекса Украины.