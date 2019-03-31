В Харькове на остановке общественного транспорта нашли тело мужчины
Признаков насильственной смерти первоначальным осмотром не зафиксировано
В Харькове на остановке общественного транспорта умер мужчина. Об этом первыми сообщили пользователи соцсетей.
"На 602 микрорайоне на остановке лежит тип с ножевым ранением в области груди. Подробности неизвестны. По словам подписчиков, парень цыганской внешности. Рядом собралось много его собратьев. Копы на месте", – сообщили в одной из городских групп.
В пресс-службе "главка" сообщили, что мужчина 1986 года рождения скончался, однако на его теле отсутствуют какие-либо видимые повреждения.
"На руках выявлены многочисленные следы от старых и свежих инъекций. Признаков насильственной смерти первоначальным осмотром не зафиксировано", – заверили в полиции.
Уголовное производство открыто по статье 115 УК Украины ("убийство") с пометкой "природная смерть".
Напомним, в Днепре на проезжей части нашли мертвого мужчину. Девушка, ставшая невольным свидетелем, вызвала "скорую" и полицию.
Ранее мы сообщали, что в Харькове правоохранители устанавливают обстоятельства смерти мужчины, тело которого нашли на лавочке у жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции. Предварительно эксперты не обнаружили на теле умершего видимых следов насильственной смерти.
А в Киеве на Харьковском шоссе нашли тело 24-летнего парня. По предварительной информации, мужчина мог подорваться на гранате.
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