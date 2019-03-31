В Харькове на остановке общественного транспорта нашли тело мужчины

Признаков насильственной смерти первоначальным осмотром не зафиксировано

Фото: ХСалтовка.

В Харькове на остановке общественного транспорта нашли тело мужчины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0d7/6e9/5ca0d76e90243.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0d7/6e9/5ca0d76e90243.png 2019-03-31T18:12:16+03:00 Харьков Признаков насильственной смерти первоначальным осмотром не зафиксировано

В Харькове на остановке общественного транспорта умер мужчина. Об этом первыми сообщили пользователи соцсетей.

"На 602 микрорайоне на остановке лежит тип с ножевым ранением в области груди. Подробности неизвестны. По словам подписчиков, парень цыганской внешности. Рядом собралось много его собратьев. Копы на месте", – сообщили в одной из городских групп.

В пресс-службе "главка" сообщили, что мужчина 1986 года рождения скончался, однако на его теле отсутствуют какие-либо видимые повреждения.

"На руках выявлены многочисленные следы от старых и свежих инъекций. Признаков насильственной смерти первоначальным осмотром не зафиксировано", – заверили в полиции.

Уголовное производство открыто по статье 115 УК Украины ("убийство") с пометкой "природная смерть".

Напомним, в Днепре на проезжей части нашли мертвого мужчину. Девушка, ставшая невольным свидетелем, вызвала "скорую" и полицию.

Ранее мы сообщали, что в Харькове правоохранители устанавливают обстоятельства смерти мужчины, тело которого нашли на лавочке у жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции. Предварительно эксперты не обнаружили на теле умершего видимых следов насильственной смерти.

А в Киеве на Харьковском шоссе нашли тело 24-летнего парня. По предварительной информации, мужчина мог подорваться на гранате.

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