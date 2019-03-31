Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,25
30,57
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Харькова

В Харькове на остановке общественного транспорта нашли тело мужчины

Сегодня, 18:12

Признаков насильственной смерти первоначальным осмотром не зафиксировано

Фото: ХСалтовка
Фото: ХСалтовка.
В Харькове на остановке общественного транспорта нашли тело мужчины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0d7/6e9/5ca0d76e90243.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0d7/6e9/5ca0d76e90243.png Харьков Признаков насильственной смерти первоначальным осмотром не зафиксировано

В Харькове на остановке общественного транспорта умер мужчина. Об этом первыми сообщили пользователи соцсетей.

"На 602 микрорайоне на остановке лежит тип с ножевым ранением в области груди. Подробности неизвестны. По словам подписчиков, парень цыганской внешности. Рядом собралось много его собратьев. Копы на месте", – сообщили в одной из городских групп.

В пресс-службе "главка" сообщили, что мужчина 1986 года рождения скончался, однако на его теле отсутствуют какие-либо видимые повреждения.

"На руках выявлены многочисленные следы от старых и свежих инъекций. Признаков насильственной смерти первоначальным осмотром не зафиксировано", – заверили в полиции. 

Уголовное производство открыто по статье 115 УК Украины ("убийство") с пометкой "природная смерть".

Напомним, в Днепре на проезжей части нашли мертвого мужчину. Девушка, ставшая невольным свидетелем, вызвала "скорую" и полицию.

Ранее мы сообщали, что в Харькове правоохранители устанавливают обстоятельства смерти мужчины, тело которого нашли на лавочке у жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции. Предварительно эксперты не обнаружили на теле умершего видимых следов насильственной смерти.

А в Киеве на Харьковском шоссе нашли тело 24-летнего парня. По предварительной информации, мужчина мог подорваться на гранате.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег смерть, убийство, труп, тело, покойник

Вы сейчас просматриваете новость " В Харькове на остановке общественного транспорта нашли тело мужчины". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

newsroom

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Убийство и жестокие пытки: в Одессе нашли тело владельца антикварных салонов

Вчера, 13:52

Пожилого мужчину перед смертью подвергли жестоким пыткам

Во Львове в жилом доме нашли тела двух пожилых женщин

Вчера, 13:28

На телах погибших обнаружили следы насильственной смерти

Во Львовской области жестоко убили пенсионерку

Вчера, 06:35

К убийству женщины причастен ее племянник

В Кривом Роге грабитель насмерть забил мужчину половником из-за тысячи грн

29 марта, 15:32

Сожительницу хозяина квартиры прибывшие на место медики смогли спасти

Настя Каменских дважды станет мамой

Стали известны истинные причины развода Ани Лорак

Сын Игоря Бужинского найден мертвым во дворе дома

Звезды, родившие первого ребенка после 40 лет

10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности

Ученые нашли самый полезный продукт для гипертоников

Маленькая квартира-студия с умной планировкой. Фото

Вера Брежнева показала редкое фото с двумя дочерьми

Осторожно, афера: как мошенники "разводят" украинцев

Президент «Зенита» - о покупке Мхитаряна
Загрузка...

Чего ждать в апреле: доплата для пенсионеров и конец лечению без деклараций

Сегодня, 07:51

С апреля многодетные семьи будут получать ежемесячную доплату в размере 1626 грн

Права с чипом для водителей и регистрация авто в два раза дороже: МВД готовит реформу

Сегодня, 07:38

В МВД готовят крупные изменения в работе сервисных центров

Брексит: Британия идет на самый плохой вариант

Вчера, 07:39

Парламент Соединенного Королевства снова провалил голосование по "цивилизованному" выходу из ЕС

Тепло и сухо, но не везде: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:18

В понедельник, 1 апреля, осадков ждать не стоит, но с запада надвинется холодный фронт

Звезда фильма «Селфи» стал многодетным отцом

Избранник Надежды Бабкиной «просадил» два миллиона долларов

Панайотов разговаривал с Началовой за несколько часов до комы