В Харькове неизвестный "заминировал" торговый центр и отель

Правоохранители эвакуировали более 1200 человек

Фото: facebook.com/Департамент-вибухотехнічної-служби-Національної-поліції-України.

В Харькове неизвестный "заминировал" торговый центр и отель.

Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Харьковской области, к правоохранителям поступила информация о закладке взрывчатки в торговом центре на улице Героев труда и в гостинице на проспекте Гагарина.

Во время проверки торгового центра взрывотехники осмотрели 10 тысяч квадратных метров помещений, 1000 квадратных метров прилегающей территории и эвакуировали 1267 граждан.

В отеле правоохранители осмотрели 3 тысячи квадратных метров помещений и прилегающую территорию.

"Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили. Решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины", - говорится в сообщении.

Стоит добавить, что ранее первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин сообщил, что копы подозревают – за "минированием" различных объектов по всей Украине стоят террористы так называемых "Л/ДНР".

Напомним, недавно в Днепре и Кривом Роге полицейские искали бомбы в ресторанах, отеле и кинотеатре. ;Мы также сообщали, что в Днепре за два дня минеры сообщили о бомбах в 46 городских зданиях.

Кроме того, в Днепре мужчина может провести до шести лет за решеткой за 1700 гривен наживы. Такое наказание грозит местному жителю, который сообщил о минировании хозяйственного апелляционного суда. Деньги за сообщение он получил от знакомого: на часть средств приобрел старенький мобильный и сим-карту, а остальные – оставил себе. И исполнителя, и заказчика ложного минирования уже задержали.

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