Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,56
29,78
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Харькова

В Харькове неизвестный "заминировал" торговый центр и отель

5 мая, 01:45

Правоохранители эвакуировали более 1200 человек

Фото: facebook.com/Департамент-вибухотехнічної-служби-Національної-поліції-України
Фото: facebook.com/Департамент-вибухотехнічної-служби-Національної-поліції-України.

В Харькове неизвестный "заминировал" торговый центр и отель.

Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Харьковской области, к правоохранителям поступила информация о закладке взрывчатки в торговом центре на улице Героев труда и в гостинице на проспекте Гагарина.

Во время проверки торгового центра взрывотехники осмотрели 10 тысяч квадратных метров помещений, 1000 квадратных метров прилегающей территории и эвакуировали 1267 граждан.

В отеле правоохранители осмотрели 3 тысячи квадратных метров помещений и прилегающую территорию.

"Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили. Решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины", - говорится в сообщении.

Стоит добавить, что ранее первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин сообщил, что копы подозревают – за "минированием" различных объектов по всей Украине стоят террористы так называемых "Л/ДНР".


Напомним, недавно в Днепре и Кривом Роге полицейские искали бомбы в ресторанах, отеле и кинотеатре. ;Мы также сообщали, что в Днепре за два дня минеры сообщили о бомбах в 46 городских зданиях.

Кроме того, в Днепре мужчина может провести до шести лет за решеткой за 1700 гривен наживы. Такое наказание грозит местному жителю, который сообщил о минировании хозяйственного апелляционного суда. Деньги за сообщение он получил от знакомого: на часть средств приобрел старенький мобильный и сим-карту, а остальные – оставил себе. И исполнителя, и заказчика ложного минирования уже задержали.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Харьков, отель, бомба, взрывчатка, заминирование, минирование, тц

Вы сейчас просматриваете новость " В Харькове неизвестный "заминировал" торговый центр и отель". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Харькове снова "минирование": людей эвакуировали из гостиниц и торгового центра

3 мая, 16:57

В Харькове четыре тысячи человек эвакуировали после ложного сообщения о минировании

"Минера" Владимирского собора и синагоги в Киеве отправили в спецлечебницу

2 мая, 21:19

Оказалось, что "телефонный террорист" уже был судим за псевдоминирование

Новые "минирования" в Харькове: копы проверяют вокзал и аэропорт

2 мая, 14:30

Из-за возможной угрозы стражи порядка эвакуировали людей

В Киеве задержали 24-летнего "минера" ж/д вокзала

2 мая, 13:22

Парню грозит до шести лет лишения свободы

В Новой Зеландии сообщили о минировании дома: полиция задержала подозреваемого

30 апреля, 10:12

Минирование произошло в городе Крайстчерч в доме рядом с мечетью

В Харькове "заминировали" четыре отеля

29 апреля, 20:21

Никаких взрывных устройств или других опасных веществ правоохранители не обнаружили

Китайцы вовсю скупают б/у устройства

Как выглядят актеры легендарного фильма "Гостья из будущего"

Растения, разрушающие семейное счастье

На эту красотку подписаны в Instagram даже ее звездные коллеги

Разоблачение Пеле. Фальшивый Король футбола?

Освобождение Савченко и Рубана: Луценко сделал заявление

Обильное питье: печальные последствия

Найден безопасный способ останавливать рост раковых клеток

Причины натирания между ног: как бегунам избежать проблемы

Путин предложил ввести общее гражданство для России и Украины

Самые красивые жены и любовницы мировых диктаторов

Настоящие имена отечественных звезд шоу-бизнеса

Новые правила вывоза мусора: у украинцев появится возможность экономить

Вчера, 07:52

Сортировать отходы – теперь обязанность каждого, это отмечено в законе

Обновленные платежки и "доступ в квартиру": новый закон о ЖКУ введен в действие

3 мая, 07:51

С мая плату за жилищно-коммунальные услуги будут начислять по-новому, а с июня разрешат отказываться от ненужных услуг

Украинцам грозят вулканы: из Антарктиды вернулась 23-я научная экспедиция

2 мая, 07:18

Полярники рассказали о стремительно тающих ледниках и женщинах в экспедиции

Игорь Кононенко: "Работаем над ошибками и перезагрузкой партии"

2 мая, 07:00

Подводим итоги избирательной кампании Петра Порошенко с одним из его ключевых соратников. Первый зампред фракции БПП — об ошибках, главных достижениях и политическом будущем президента Украины

Польза ходьбы: Сколько надо ходить шагов в день?

Быстро и полезно: незабываемо вкусные оладьи

Бои Александра Усика могут перестать транслировать в Украине