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В Харькове "заминировали" четыре отеля

29 апреля, 20:21

Никаких взрывных устройств или других опасных веществ правоохранители не обнаружили

Фото: facebook.com/Департамент-вибухотехнічної-служби-Національної-поліції-України
Фото: facebook.com/Департамент-вибухотехнічної-служби-Національної-поліції-України.

Правоохранители проверили информацию о "минировании" четырех отелей в Харькове. Никаких взрывных устройств или других опасных веществ обнаружено не было, передает пресс-служба полиции области. 

Сообщение об угрозе взрыва в отелях по улицам Рымарской, Сумской, Плехановской и Примеровской поступило в полицию в понедельник, 29 апреля, около 7:00. На место происшествия выезжали следственно-оперативные группы подразделений полиции, взрывотехники и кинологи.

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"На территории гостиницы по ул. Примеровской правоохранители осмотрели 700 кв. метров помещения, 500 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 23 человека. При проверке сообщений в отеле по ул. Рымарская было осмотрено 100 кв. метров прилегающей территории. В отелях по ул. Сумской осмотрено 250 кв. метров, по ул. Плехановской 300 кв. метров прилегающих территорий. Эвакуация граждан в указанных учреждениях не проводилась", – рассказали в полиции.

Информацию о событиях правоохранители зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений территориальных отделов полиции. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР.

Ранее Харьков и другие крупные города Украины накрыла настоящая волна "минирований" – полицейские принимали десятки звонков ежедневно. Позже первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин сообщил, что копы подозревают – за "минированием" различных объектов по всей Украине стоят террористы так называемых "Л/ДНР".


Напомним, недавно в Днепре и Кривом Роге полицейские искали бомбы в ресторанах, отеле и кинотеатре. ;Мы также сообщали, что в Днепре за два дня минеры сообщили о бомбах в 46 городских зданиях.

Кроме того, в Днепре мужчина может провести до шести лет за решеткой за 1700 гривен наживы. Такое наказание грозит местному жителю, который сообщил о минировании хозяйственного апелляционного суда. Деньги за сообщение он получил от знакомого: на часть средств приобрел старенький мобильный и сим-карту, а остальные – оставил себе. И исполнителя, и заказчика ложного минирования уже задержали.

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Тег Харьков, отель, гостиница, заминирование, минирование

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