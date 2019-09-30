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В Харькове задержали женщину, убившую родную мать

30 сентября, 20:19

Сейчас 52-летняя жительница Немышлянская района находится под стражей по решению суда

/ Фото: Pixabay

Полицейские Харькова задержали женщину за совершение убийства матери. В течение длительного времени установить личностьпогибшей не удавалось. Впоследствии лицо умершей было установлено, а по подозрению в совершении преступления полицейские задержали 52-летняя дочь погибшей. Женщина полностью призналась в убийстве.

Следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.
Напомним, что тело женщины было обнаружено 17 мая в Харькове на свалке за "Дворцом спорта", что на улице Петра Григоренко.

Ранее в Харьковской области на свалке города Лозовая нашли тело убитой женщины. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ирпене произошло жестокое убийство молодого парня из-за несуществующей кражи 600 долларов. В совершении преступления подозреваются два строителя, с которыми работал погибший.

При этом сообщалось об убийстве 18-летней девушки на столичных Теремках. Подозреваемым оказался ее ровесник, а его задержание проходило в Полтаве.

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Харьков убийство женщина свалка

Источник: Сегодня

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