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Харьковской "самурай" грозился прирезать врача

30 августа, 16:29

Таисия Ерохина

Как выяснилось, пациент был пьян, а за плечами имеет судимость

Харьковский "самурай" грозился прирезать врача

Харьковский "самурай" грозился прирезать врача / Фото: Нацполиция

В поселке Высочиновка Змиевского района Харьковской области мужчина пришел в амбулаторию, чтобы измерить давление. При этом пациент был подшофе и с мечом.

В ответ на замечание врача 59-летний пациент достал оружие из чехла, приставил к медику и угрожал зарезать его.

Полицейские задержали ранее судимого мужчину, и теперь ему грозит до семи лет тюрьмы.

Отметим, что недавно в Одессе охранник санатория Министерства обороны "Одесский" (бывший "Лермонтовский"), вооружившись топором и мечом, напал на троих мужчин, которые пытались пробраться на территорию здравницы.

Патрульные получили вызов о правонарушениях в переулке Лермонтовский, а когда прибыли на место, то обнаружили троих человек с признаками алкогольного опьянения и охранника, который как предполагается, также не был трезв.

Ранее в Харьковской области мужчина напал на медиков, которых вызвал к беременной жене. Мужчина атаковал фельдшера скорой, прибывшего по вызову.

А в Одессе бригада медиков скорой помощи не смогла доставить в больницу мужчину весом в 150 килограммов, и врачам пришлось позвать на помощь спасателей.

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Источник: Сегодня

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