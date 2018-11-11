Зверское убийство девочки под Харьковом: активисты рассказали о важной помощи следствию

В разговорах с местными жителями были найдены связи, которые могут помочь полицейским

Харьковские активисты вместе с полицией 10 ноября провели повторный осмотр лесополосы, где была зверски убита 15-летняя Алиса Онищук и сумели добиться важных результатов.

Как сообщил корреспонденту "Сегодня" один из организаторов поисков, активист Андрей Резуненко, волонтеры вместе с полицией 12 часов и до наступления сумерек вели поисковые работы по направлению к поселку Бабаи.

"Сегодня людей было меньше, но площадь покрыли больше. Можно говорить, что прямых результатов поисков нет, но опосредованно (через информационную работу) удалось найти ряд связей, которые реально помогли следствию", – заявил он.

Напомним, что за день до этого, 9 ноября на поиски вещественных доказательств в лесополосе собрались около 30 человек.

Напомним, 2 ноября в полицию Харькова поступило сообщение об исчезновении 15-летней девочки. К стражам порядка обратилась жительница поселка Бабаи, которая рассказала, что ее дочь отправилась на учебу в областной центр, но домой так и не вернулась.