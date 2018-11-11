Зверское убийство девочки под Харьковом: активисты рассказали о важной помощи следствию
В разговорах с местными жителями были найдены связи, которые могут помочь полицейским
Харьковские активисты вместе с полицией 10 ноября провели повторный осмотр лесополосы, где была зверски убита 15-летняя Алиса Онищук и сумели добиться важных результатов.
Как сообщил корреспонденту "Сегодня" один из организаторов поисков, активист Андрей Резуненко, волонтеры вместе с полицией 12 часов и до наступления сумерек вели поисковые работы по направлению к поселку Бабаи.
"Сегодня людей было меньше, но площадь покрыли больше. Можно говорить, что прямых результатов поисков нет, но опосредованно (через информационную работу) удалось найти ряд связей, которые реально помогли следствию", – заявил он.
Напомним, что за день до этого, 9 ноября на поиски вещественных доказательств в лесополосе собрались около 30 человек.
Напомним, 2 ноября в полицию Харькова поступило сообщение об исчезновении 15-летней девочки. К стражам порядка обратилась жительница поселка Бабаи, которая рассказала, что ее дочь отправилась на учебу в областной центр, но домой так и не вернулась.
На розыски подростка были направлены сотрудники районной полиции, которые вскоре обнаружили ее тело в лесопосадке у поселка Покотиловка. Как выяснили эксперты, девушка была изнасилована и задушена. Кроме того, преступник забрал и ее сумку.
В полиции открыли уголовное производство по статьям Уголовного кодекса об убийстве, изнасиловании и разбое. Также был опубликован фоторобот подозреваемого и его приметы.
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