Атака России в Азовском море: известно, в чем обвиняют задержанных моряков

Сегодня, 17:49

Дмитрий Песков сказал, что в отношении задержанного экипажа украинских буксира и двух катеров завели уголовные дела

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua
Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Подконтрольная оккупационным властям прокуратура аннексированного Крыма возбудила уголовные дела в отношении моряков, которые находились на трех украинских кораблях: буксире "Яны Капу" и бронекатера "Бердянск" и "Никополь".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что их обвиняют в незаконном пересечении российской границы.

"Мы с вами знаем, что возбуждено уголовное дело в связи с нарушением государственной границы РФ. Детали я сейчас не знаю", – сказал он.

В то же время Песков не стал прокомментировать дальнейшую судьбу украинцев, как и отвечать на вопрос, считают ли российские власти их военнопленными.

"Я не могу ответить на этот вопрос. Собственно, нет, нарушители границы преследуются в строгом соответствии с законодательством", – заявил Песков.

Агрессия России в Азовском море: чем ответит Украина? Смотрите в выпусках в 19.00 и 23.00.

Напомним, что 25 ноября российские военные захватили украинские катера на Азове. Украинские суда которые выходили из Керченского пролива. Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.

Как сообщалось, на этом фоне в ночь на 26 ноября СНБО принял решение о введении военного положения в Украине. Военное положение предлагается ввести на 60 дней. Позже Петр Порошенко ввел это решение в действие.

Кроме того, комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал парламенту утвердить указ президента Петра Порошенко.

Больше о развитии событий в Азовском море читайте на сайте "Сегодня": "Атака России на украинские корабли в Азовском море: хроника событий онлайн".
моряки, азовское море, Азов, Песков, ВМС Украины

Вы сейчас просматриваете новость "Атака России в Азовском море: известно, в чем обвиняют задержанных моряков". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крым

Россия атаковала украинских моряков. Facebook Андрея Парубия

"Власти Крыма" намерены судить захваченных украинских моряков

Сегодня, 17:30

Как сообщил "глава" Крыма Сергей Аксенов, всего россияне захватили 24 украинских моряка

Украина

Фото: Минобороны Украины

Медведев уже в панике орет: перехвачены переговоры россиян во время атаки на Азове

Сегодня, 17:18

Опубликованы показательные переговоры российских офицеров во время столкновения с украинцами
Загрузка...

Крым

Йоханнес Хан. Фото: AFP

Конфликт на Азове: еврокомиссар Хан жестко обратился к России

Сегодня, 16:40

Керченский пролив должен быть вновь открыт для беспрепятственного прохождения всех судов, заявили в Брюсселе

Россия

Сергей Лавров. Фото: AFP

Нападение России на украинские корабли: Кремль санкций не боится

Сегодня, 16:02

Сергей Лавров винит в произошедшем Украину и политиков, которые пытаются заработать очки перед выборами

Украина

Фото: Facebook

Нападение России на Азове: появились новые подробности о раненых моряках

Сегодня, 15:31

В сети сообщили, что двоих раненых украинских моряков вывезли в Москву

Запорожье

Фото: Facebook

В морском порту Бердянска рассказали о ситуации на Азове

Сегодня, 14:49

В Керченском проливе стоят три судна, которых ждут в Бердянске
Загрузка...