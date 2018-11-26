Атака России в Азовском море: известно, в чем обвиняют задержанных моряков

Дмитрий Песков сказал, что в отношении задержанного экипажа украинских буксира и двух катеров завели уголовные дела

Подконтрольная оккупационным властям прокуратура аннексированного Крыма возбудила уголовные дела в отношении моряков, которые находились на трех украинских кораблях: буксире "Яны Капу" и бронекатера "Бердянск" и "Никополь".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что их обвиняют в незаконном пересечении российской границы.

"Мы с вами знаем, что возбуждено уголовное дело в связи с нарушением государственной границы РФ. Детали я сейчас не знаю", – сказал он.

В то же время Песков не стал прокомментировать дальнейшую судьбу украинцев, как и отвечать на вопрос, считают ли российские власти их военнопленными.

"Я не могу ответить на этот вопрос. Собственно, нет, нарушители границы преследуются в строгом соответствии с законодательством", – заявил Песков.

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Напомним, что 25 ноября российские военные захватили украинские катера на Азове. Украинские суда которые выходили из Керченского пролива. Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.

Как сообщалось, на этом фоне в ночь на 26 ноября СНБО принял решение о введении военного положения в Украине. Военное положение предлагается ввести на 60 дней. Позже Петр Порошенко ввел это решение в действие.

Кроме того, комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал парламенту утвердить указ президента Петра Порошенко.

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