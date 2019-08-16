Денисова сообщила о переносе судилища по делу Бекирова в оккупированном Крыму

Бекиров может не выдержать поездку в Красноперекопск для рассмотрения «судом» уголовного дела.

Эдем Бекиров. Архивное фото: Ислям Велиляев / Facebook

Заседание "суда" в Крыму по уголовному делу политзаключенного и тяжелобольного гражданина Украины Эдема Бекирова перенесено на 20 августа.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

""Верховный суд Республики Крым" должен был определить, какой именно местный "суд" будет рассматривать уголовное дело Эдема Бекирова по существу – "Красноперекопский районный суд Республики Крым" или "Центральный районный суд Симферополя". Заседание перенесено на 14:00 20 августа", – написала украинский омбудсмен.

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По ее словам, удерживаемый в Симферопольском СИЗО Бекиров должен был участвовать в "судебном заседании" по видеоконференции, но из-за боли в спине не смог перейти из камеры в специально оборудованное помещение. По той же причине два дня назад Эдем Бекиров не встретился со своим адвокатом, добавила Денисова.

Она напомнила, что Бекиров может не выдержать поездку в Красноперекопск для рассмотрения "судом" уголовного дела.

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Как сообщалось, 8 августа "суд" продлил срок содержания Эдема Бекирова под стражей до 11 октября. Тяжелобольного, его пять часов держали под конвоем без еды и воды.

Бекиров был задержан 12 декабря 2018 года на въезде в Крым со стороны Чонгара при прохождении паспортного контроля на территории, подконтрольной оккупационным властям, которые обвинили его в незаконном приобретении, сбыте и хранении оружия и боеприпасов.

Сейчас Бекиров содержится в Симферопольском СИЗО, но его собираются перевести в Красноперекопск. В этом случае активист пригрозил объявить голодовку.

Кроме этого, сообщалось: его вынуждают дать показания против Рефата Чубарова, Мустафы Джемилева и Ленура Ислямова о том, что они готовили теракт в Крыму. Инвалиду первой группы Бекирову поставлен ультиматум, цена которого – человеческая жизнь.

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