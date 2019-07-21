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ДТП в Тернопольской области: восемь пострадавших, автомобиль сгорел

21 июля, 14:49

В числе пострадавших – двое несовершеннолетних

Дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими произошла в субботу, 20 июля, около 21 часов вблизи села Торское Залещицкого района. На автодороге не разминулись автомобили марок Renault Logan и Renault Trafic.

По предварительным данным, 63-летний житель Борщевского района, управляя автомобилем Renault Logan, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Renault Trafic. В результате ДТП телесные повреждения получили водитель легковушки и двое его пассажиров – 40-летняя женщина и 18-летняя девушка.



Травмы также получили 5 человек, находившихся в микроавтобусе, среди них двое несовершеннолетних: 8-летний мальчик и 15-летняя девушка. Всех пострадавших госпитализировали в больницу. Медики у них диагностировали легкие и средней тяжести телесные повреждения.

В результате столкновения автомобиль Renault Logan сгорел на месте происшествия. У водителей отобрали кровь для проверки на содержание алкоголя.  Продолжается следствие.

Напомним, недавно в  Черновицкой области не разминулись два микроавтобуса. В результате ДТП десять человек получили травмы.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 7776 аварий).

Напомним, недавно во Львове 21-летняя девушка, скрываясь с места ДТП, сбила электроопору и врезалась в дерево. В результате удара она погибла. Инцидент произошел утром 13 июля.


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