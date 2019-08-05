Массовое отравление на Волыни: люди попали в больницу после поминок

На Волыни в г. Киверцы во время поминального обеда в одном из кафе отравились посетители. По информации медиков, предварительный диагноз заболевших - "гастроэнтероколит, сальмонеллез".
"В инфекционное отделение госпитализировано 5 больных, в том числе 1 ребенок с проявлениями острой кишечной инфекции: повышение температуры тела, жалобы на рвоту, диарею, боли в эпигастрии. Состояние больных средней тяжести", – сообщает Волынский областной лабораторный центр.
На период эпидемиологического расследования, по рекомендации лабораторного центра, с 2 августа кафе прекратило работу.
Напомним, недавно во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу после банкета в ресторане с симптомами отравления обратились 11 человек.
Напомним, недавно в Луцке после посещения пиццерии "Феличита" в больницу попали 10 человек. Медики диагностировали пострадавшим острый гастроэнтероколит.
Напомним, недавно в Ровенской области зарегистрирована вспышка кишечной инфекции среди гостей рок-фестиваля "Тарас Бульба", который проходил в городе Дубно.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк