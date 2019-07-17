Массовое отравление в Ровенской области: число пострадавших снова возросло

Среди госпитализированных – 13 детей

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После празднования свадьбы в одном из кафе города Мичоз в больницу с отравлением попали 58 людей. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС. Ранее мы сообщали о 47 госпитализированных.

Пострадавшие оказались жителями Ровенской и Тернопольской областей. В частности, в инфекционное отделение Здолбуновской районной больницы были госпитализированы 50 человек, в том числе и 10 детей. А 16 июля в инфекционное отделение Кременецкой ЦРБ Тернопольской области попали еще 8 гостей этой же свадьбы. Среди них – трое детей.

"По состоянию на 7 ч. 17 июля в лечебных учреждениях находится 58 человек (и" них 13 детей). Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий", – рассказали в ГСЧС.

"Вспышка инфекции произошла после празднования на прошлых выходных дней рождения и свадьбы в кафе "Гурман", что в поселке Мизоч. У всех заболевших - диарея, рвота, температура тела до 40 °С", – рассказали в ГУ "Ровенский областной лабораторный центр МОЗ Украины".

По факту нарушения санитарных правил и норм в полиции начали досудебное расследование (часть 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины). Следователи Здолбуновского отделения полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершенному преступлению. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет.

Напомним, недавно в Луцке после посещения пиццерии "Феличита" в больницу попали 10 человек. Медики диагностировали пострадавшим острый гастроэнтероколит.

Ранее мы сообщали, что в Николаевской области, в загородном детском учреждении оздоровления и отдыха "Салют", что в селе Коблево, детей госпитализировали с подозрением на кишечную инфекцию. Всем стало плохо накануне – после обеда. Дети жаловались на несвежую пищу и грязь в столовой. В лагерь выехала Госпотребслужба.

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