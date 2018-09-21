На Прикарпатье полицейского начальника поймали на взятке

На Прикарпатье разоблачили на взятке временно исполняющего обязанности руководителя одного из подразделений Управления патрульной полиции в Ивано-Франковской области.

"Майор полиции требовал 7 тыс. 800 гривен от жителя областного центра. За указанную сумму чиновник обещал содействие в оформлении документов, необходимых для выдачи водительского удостоверения категории В и С, в обход установленных правил", – сообщают в СБУ.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника возле рабочего места во время получения всей суммы взятки.

Решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения. Операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно с подразделением внутренней безопасности Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Напомним, ранее Государственная служба финансового мониторинга за первую половину 2018 года насчитала в Украине коррупционных сделок на 297,1 млрд грн. Эти данные были получены в результате специальной проверки с участием финансовой разведки.

Также мы сообщали, что генпрокурор Юрий Луценко заявил, что за последние годы Украине при поддержке международных партнеров удалось осуществить значительные шаги в борьбе с коррупцией.