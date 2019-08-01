Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,02
27,9

На Закарпатье задержали торговца оружием

Сегодня, 11:22

Житель города Хуст хранил дома целый арсенал, а также приборы для перерабтки винтовок и пистолетов

На Закарпатье задержали торговца оружием Запад Житель города Хуст хранил дома целый арсенал, а также приборы для перерабтки винтовок и пистолетов

На Закарпатье во время сбыта двух единиц нарезного огнестрельного оружия задержали 60-летнего жителя города Хуст. Торговец имел при себе пистолет-пулемет Судаева с боевыми патронами к нему калибра 7,62 мм и бельгийский пистолет-револьвер Лефоше, калибра 9 мм. Дома мужчина также хранил целый арсенал оружия. Об этом сообщают в полиции.

Во время обыска у задержанного обнаружили и изъяли более 30 тыс.гривен, которые последний получил от реализации пулемета и револьвера, 22 пистолета разной маркировки и калибра, 6 винтовок, в том числе с прицелом, 4 оптических прицела, 5 устройств для отливки пуль, 5 магазинов к пистолетам, 1200 патронов, комплектующие к оружию, приборы для переработки оружия, а также литературу об изготовлении и переработке оружия.

Мужчину поместили в изолятор временного содержания. В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия.

Напомним, недавно на  территории хозяйства 59-летнего жителя Ровенской области, где в результате взрыва погиблидети, полицейские нашли 1149 боеприпасов. Был изъятарсенал оружия – 31 минометную мину, 76 артиллерийских снарядов, 13 авиационных бомб, 5 гранат и 1024 других взрывоопасных предметов.

Также сообщалось, что во Львове 18-летний парень хранил дома арсенал оружия.

А на Прикарпатье, во время проверки анонимного сообщения правоохранители обнаружили тайник с оружием и боеприпасами. Тайник находился в заброшенном помещении насосной станции.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

оружие Закарпатье арсенал торговец

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

"Моя жена из Донецка!" Притула резко поставил на место Мураева
"Моя жена из Донецка!" Притула резко поставил на место Мураева
Вы пожалеете об этом после ремонта. Главные ошибки
Вы пожалеете об этом после ремонта. Главные ошибки
Израильская компания сможет лечить рак мочевого пузыря
Израильская компания сможет лечить рак мочевого пузыря
Тайна перевала Дятлова - тела перемещали в сторону леса
Тайна перевала Дятлова - тела перемещали в сторону леса
«ЛНР» передала Украине 64 заключенных, обещают отдать еще
«ЛНР» передала Украине 64 заключенных, обещают отдать еще

Популярные статьи

Выборы Верховной Рады Украины 2019 онлайн: хроника от сайта
Выборы Верховной Рады Украины 2019 онлайн: хроника от сайта "Сегодня"Новости
Гибель ребенка на железной дороге: стали известны подробности расследования
Гибель ребенка на железной дороге: стали известны подробности расследованияЗапад
Немец убил украинскую заробитчанку: жуткие подробности трагедии
Немец убил украинскую заробитчанку: жуткие подробности трагедииЕвросоюз
Семья гастарбайтера из Прикарпатья, которого вывезли в лес умирать, получила помощь от поляков
Семья гастарбайтера из Прикарпатья, которого вывезли в лес умирать, получила помощь от поляковЗапад
Во Львовской области три человека отравились угарным газом
Во Львовской области три человека отравились угарным газомЗапад

Новости партнеров

10 вещей, которые нельзя поднимать на улице
10 вещей, которые нельзя поднимать на улице
15 красавиц российского кино
15 красавиц российского кино
Успей приобрести настольную плиту по доступной цене
Успей приобрести настольную плиту по доступной цене
Бюстгальтеры больших размеров со скидками до 90% в городе
Бюстгальтеры больших размеров со скидками до 90% в городе
Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР
Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР