Житель города Хуст хранил дома целый арсенал, а также приборы для перерабтки винтовок и пистолетов

На Закарпатье задержали торговца оружием 2019-08-01T11:22:47+03:00 Запад Житель города Хуст хранил дома целый арсенал, а также приборы для перерабтки винтовок и пистолетов

На Закарпатье во время сбыта двух единиц нарезного огнестрельного оружия задержали 60-летнего жителя города Хуст. Торговец имел при себе пистолет-пулемет Судаева с боевыми патронами к нему калибра 7,62 мм и бельгийский пистолет-револьвер Лефоше, калибра 9 мм. Дома мужчина также хранил целый арсенал оружия. Об этом сообщают в полиции.

Во время обыска у задержанного обнаружили и изъяли более 30 тыс.гривен, которые последний получил от реализации пулемета и револьвера, 22 пистолета разной маркировки и калибра, 6 винтовок, в том числе с прицелом, 4 оптических прицела, 5 устройств для отливки пуль, 5 магазинов к пистолетам, 1200 патронов, комплектующие к оружию, приборы для переработки оружия, а также литературу об изготовлении и переработке оружия.

Мужчину поместили в изолятор временного содержания. В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия.

Напомним, недавно на территории хозяйства 59-летнего жителя Ровенской области, где в результате взрыва погиблидети, полицейские нашли 1149 боеприпасов. Был изъятарсенал оружия – 31 минометную мину, 76 артиллерийских снарядов, 13 авиационных бомб, 5 гранат и 1024 других взрывоопасных предметов.

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Также сообщалось, что во Львове 18-летний парень хранил дома арсенал оружия.

А на Прикарпатье, во время проверки анонимного сообщения правоохранители обнаружили тайник с оружием и боеприпасами. Тайник находился в заброшенном помещении насосной станции.

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