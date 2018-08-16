Под дождем: жители Прикарпатья второй день блокируют трассу национального значения

Сегодня, 16:12

Люди требуют отремонтировать дорогу в райцентре Болехов


Акция протеста. Фото: firtka.if.ua

Акция протеста. Фото: firtka.if.ua

Акция протеста. Фото: firtka.if.ua

Акция протеста. Фото: firtka.if.ua

На Прикарпатье местные жители второй день блокируют трассу национального значения Стрый – Ивано-Франковск – Черновцы – Мамалыга.

15 августа жители города Болехов перекрыли движение автотранспорта на трассе Н-10. Люди требуют отремонтировать дорогу в своем городе, поскольку двигаться через Болехов невозможно даже на скорости 5-10 км в час, сообщает firtka.if.ua.

Сегодня акция протеста продолжается. Несмотря на дождь, люди продолжают перекрывать дорогу, пропускают только "скорые" и машины с маленькими детьми. Вследствие протестной акции на дороге образовался длинный затор, где простаивают фуры и пассажирские автобусы.

Добавим, что автодорога Н10 – это трасса национального значения, она проходит по территории Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей. Начинается с города Стрый, проходит через Болехов, Долину, Калуш, Ивано-Франковск, Коломыю, Заболотов, Снятин, Черновцы и заканчивается на пропускном пункте "Мамалыга" на границе с Республикой Молдова.

Напомним, недавно в Тернопольской области селяне устроили акцию протеста против низких закупочных цен на молоко и перекрыли одну из главных автодорог региона. Они жаловались, что предприятия покупают у них молоко по четыре гривни за литр, а для местных жителей это едва ли не единственная прибыль.

Также акцию протеста недавно устроили несколько десятков запорожцев, которые остались без электричества. Жители поселка Чкалова Шевченковского района Запорожья перекрыли трассу Харьков – Симферополь с требованием наладить электроснабжение на их улицах.
трасса, Ивано-Франковск, черновцы, Прикарпатье

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"Сегодня"

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